Sygnum lanciert ETH Alpha Fund, da Anleger ihre ETH-Bestände über Staking hinaus weiter ausbauen möchten

Zürich – Sygnum hat heute den Sygnum ETH Alpha Fund SP lanciert, der professionellen Anlegern eine regulierte Möglichkeit bietet, ihre ETH-Bestände über das Staking hinaus auszubauen. Der marktneutrale, in ETH denominierte Fonds strebt eine jährliche Rendite von 8–10% in ETH nach Abzug von Gebühren an und steht Anlegern seit dem 2. November 2026 zur Verfügung.

Treasury-Abteilung und börsengehandelte Fonds gehören mittlerweile zu den grössten ETH-Stakern, und Staking-Erträge mit rund 2– % pro Jahr² haben sich als Standardrendite für institutionelle ETH-Bestände etabliert. Darauf aufbauend wollen langfristig orientierte ETH-Anleger ihre ETH-Bestände vergrössern, ohne diese zu verkaufen oder eine Einschätzung zur Kursentwicklung abzugeben.

Der Fonds hält seine Kernbestände nativ bei Sygnum im Staking und erzielt damit Protokollerträge. Hinzu kommen drei weitere Ertragsquellen mit jeweils unterschiedlichen Treibern: Prämien aus Optionen, Arbitrage zwischen Handelsplätzen sowie Carry und Funding Rates an den Derivatemärkten. Diese Strategien werden von Managern umgesetzt, die sie bereits in anderen Währungen, etwa in USD, betreiben. Sämtliche Gewinne und Verluste werden in ETH realisiert und ausgewiesen, sodass Anleger die Menge an ETH, die sie halten, steigern, statt in Dollar-Erträge umzutauschen. Da der Fonds in ETH denominiert ist, bleiben Anleger dem ETH-Preis voll ausgesetzt, während die Strategien selbst marktneutral sind.

«Institutionen, die ETH langfristig halten, denken zunehmend in ETH statt in Dollar und beurteilen ihr Jahr danach, ob sie am Ende mehr davon besitzen. Um genau diese Messgrösse haben wir den Fonds aufgebaut: Zum Staking kommen In-Kind-Ertragsstrategien, und zwar innerhalb der Sicherheitsmechanismen einer regulierten Struktur», sagt Markus Hämmerli, Head of Asset Management und Leiter des ETH Alpha Fund bei Sygnum.

Mit attraktiven Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen, einem disziplinierten Risikomanagement-Rahmenwerk und der ausserbörslichen Verwahrung über Sygnum Protect richtet sich der Fonds an professionelle und institutionelle Anleger, die hochwertige Renditechancen innerhalb einer institutionellen Struktur suchen. Der Fonds wird von Sygnum Asset Management verwaltet, einer Unterabteilung des Bereichs Investment Solutions der Sygnum Bank AG.

Der ETH Alpha Fund ist Sygnums zweiter Alpha-Fonds innerhalb von nur gut einem Jahr, nach der Lancierung des Starboard Sygnum BTC Alpha Fund im Oktober 2025. Damit kommt Sygnum der wachsenden Nachfrage von Anlegern nach Erträgen nach, die in den digitalen Vermögenswerten erwirtschaftet und ausgezahlt werden, die sie bereits halten.

Der Fonds steht qualifizierten und professionellen Anlegern in zugelassenen Märkten wie der Schweiz zur Verfügung. (Sygnum/mc/ps)