Kryptowährungen: PostFinance und Sygnum Bank schliessen eine Partnerschaft

Zürich – PostFinance schliesst eine Partnerschaft mit Sygnum, der weltweit ersten Bank für digitale Vermögenswerte. Ziel ist es, den Kunden eine Reihe von regulierten Bankdienstleistungen für digitale Vermögenswerte über die B2B-Bankplattform von Sygnum anzubieten.

PostFinance hat die Anlagebedürfnisse ihrer Kunden analysiert und festgestellt, dass es eine starke Nachfrage nach digitalen Anlagedienstleistungen gibt. Durch die Nutzung der B2B-Banking-Plattform von Sygnum wird PostFinance dieses neue Angebot von Anfang an nahtlos in ihre bestehende Infrastruktur integrieren können.

Die vollständig regulierte B2B-Bankplattform von Sygnum ermöglicht es PostFinance, flexibel und effizient Zugang zu einer Reihe von Kryptowährungen zu bieten und laufend neue ertragsgenerierende Dienstleistungen wie Staking einzuführen. Da Sygnum, eine vollständig regulierte Spezialistin für digitale Vermögenswerte mit einer Schweizer Banklizenz ist, ist sie eine der wenigen Banken weltweit, die eine sichere Brücke zwischen traditionellen Finanzen und digitalen Vermögenswerten bieten kann.

Philipp Merkt, Chief Investment Officer von PostFinance AG sagt, «Das Thema Digital Assets ist aus der Finanzwelt nicht mehr wegzudenken und unsere Kund:innen wünschen sich Zugang zu diesem Markt bei PostFinance, ihrer vertrauenswürdigen Hausbank. Eine seriöse und etablierte Partnerin wie die Sygnum Bank mit einem exzellenten Service-Offering ist hier wichtiger denn je.»

Fritz Jost, Chief B2B Officer Sygnum Bank, fügt an «Unsere All-in-One-B2B-Banking-Plattform ermöglicht es unseren mehr als 15 Partnerbanken, ihr Angebot an regulierten Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte in grossem Umfang und mit hoher Geschwindigkeit zu erweitern. Wir freuen uns, die PostFinance in die Lage zu versetzen, ihren Kunden Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte in institutioneller Qualität anzubieten. Wir sind bestrebt, kontinuierlich weitere Innovationen und positive Veränderungen für die Branche und die Endkunden unserer Partnerbanken voranzutreiben.» (mc/pg)