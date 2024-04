Kundenkarten neu direkt in der TWINT App hinterlegen

Zürich – Die Bezahl-App TWINT treibt digitale Innovation beim Einkaufen weiter voran und integriert Kundenkarten wie Coop Supercard oder Migros Cumulus direkt in den Zahlungsprozess. Damit gestaltet TWINT das mobile Bezahlen an der Kasse noch einfacher.

TWINT hat sich durch die digitale Vereinfachung des Alltags zu einem der bevorzugten Zahlungsmittel und einer der beliebtesten Marken der Schweiz entwickelt. Mit der Einführung der Hinterlegung von Kundenkarten direkt in der App vereinfacht TWINT den Bezahlvorgang an der Ladenkasse nun konsequent weiter.

Neu können Nutzerinnen und Nutzer in allen Versionen der TWINT App eine Vielzahl von Kundenkarten beliebter Schweizer Händler hinterlegen, sodass sie diese nicht mehr physisch mit sich führen müssen, sondern einfach und sicher direkt in ihrer TWINT App aufbewahren können. Nach der Hinterlegung können Kundenkarten von zahlreichen Geschäften während des Zahlungsprozesses direkt in der TWINT App angezeigt werden.

Die Hinterlegung von Kundenkarten in der TWINT App bietet beim Bezahlen an der Kasse diverse Vorteile:

Bequemlichkeit: Das lästige Kramen im Portemonnaie hat ein Ende. Nutzerinnen und Nutzer haben ihre Kundenkarten direkt in der TWINT App zur Hand.

Schnelligkeit: Mit hinterlegter Kundenkarte in der TWINT App kann die Zahlung an der Kasse noch schneller abgewickelt werden. Es genügt ein einfacher Scan des Kundenkarten-Codes auf dem Bildschirm des Smartphones.

Vielseitigkeit: Die Kundenkarten einer Vielzahl von Partnerunternehmen sind mit der Funktion kompatibel — darunter beliebte Händler wie Coop, Migros, Globus, Ex Libris, Tchibo, Transa, Toppharm und viele weitere.

So funktioniert es:

Schritt 1: Hinterlegen Sie Ihre Kundenkarten in der TWINT App im Menü unter dem Punkt „Treuekarten & Angebote". Bei der Bezahlung mit TWINT werden hinterlegte Kundenkarten nun direkt auf dem Zahlungsbildschirm der App angezeigt.



Schritt 2: Starten Sie an der Kasse den Bezahlvorgang in Ihrer TWINT App und wählen Sie die Kundenkarte des Händlers aus.



Schritt 3: Lassen Sie den Strichcode der Kundenkarte vom Kassenpersonal scannen oder scannen Sie diesen am Self-Checkout. Damit sind Treuepunkte und weitere Vorteile Ihrer Kundenkarten nur einen Fingertipp entfernt.

TWINT gestaltet das Einkaufen mit dieser Funktion komfortabler denn je. Nutzerinnen und Nutzer müssen sich um keine verlorenen oder vergessenen Kundenkarten mehr sorgen und geniessen ein einfacheres Einkaufserlebnis. Händler wiederum profitieren von einer intuitiven Digitalisierung ihrer Treueprogramme und einer noch stärkeren Kundenbindung.

Markus Kilb, CEO TWINT: „Wir sind überzeugt, dass die Integration von Kundenkarten in die TWINT App eine bedeutende Verbesserung des Bezahlvorgangs für unsere Nutzerinnen und Nutzer sowie unser Händlernetzwerk darstellt. Damit werden wir unserem Ziel gerecht, den digitalen Alltag mit innovativen Lösungen so einfach, sicher und bequem wie möglich zu gestalten.“ (TWINT/mc/ps)