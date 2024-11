Mehr Wohlbefinden am Arbeitsplatz mit KI: Kyan Health bekommt 16,7 Mio Dollar

Zollikon – Kyan Health ist eine KI-gestützte Unternehmenslösung, die das Wohlbefinden der Mitarbeiter mit messbaren geschäftlichen Auswirkungen verbindet. Mithilfe von prädiktiven Analysen hilft Kyan Unternehmen, Risiken wie Fehlzeiten, Fluktuation und Präsentismus zu überwachen und zu reduzieren und gleichzeitig die Mitarbeiter zu Höchstleistungen zu befähigen.

Jeder fünfte Arbeitstag geht aufgrund schlechter psychischer Gesundheit verloren, doch die Unternehmen stecken weiterhin Milliarden in Wellness-Programme, die nicht viel bewirken. Heute kündigt Kyan Health eine Finanzierung in Höhe von 16,7 Millionen Dollar an, um dieses kaputte Modell zu verändern. Dabei werden KI-gestützte Präventivmassnahmen mit organisatorischen Erkenntnissen kombiniert, die Unternehmen dabei helfen, das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter als strategische, messbare Investition zu betrachten und nicht als eine Übung zum Ankreuzen.

Die Finanzierung umfasst eine bisher unangekündigte 4-Millionen-Dollar-Seed-Runde unter der Leitung von Amplo VC und eine 12,7-Millionen-Dollar-Serie A unter der Leitung von Swisscom Ventures, mit Beteiligung von GreyMatter Capital, naturalX Health Ventures, Founderful, Joyance Partners und mehreren Angel-Investoren. Damit beläuft sich die Gesamtfinanzierung von Kyan auf 18,4 Millionen Dollar, während das Unternehmen seine Plattform weltweit ausbaut.

Kyan Health wurde von Vlad Gheorghiu, Konstantin Struck und Ignacio Leonhardt mitbegründet. Vlad Gheorghiu, ein ehemaliger Leiter des globalen Programms für psychische Gesundheit von McKinsey, hat aus erster Hand erfahren, welche Herausforderungen das Management der psychischen Gesundheit in einem Umfeld mit hohem Druck mit sich bringt. Zusammen mit Konstantin, einem ehemaligen Associate Partner bei McKinsey & Company, und Ignacio, einem Serienunternehmer und Mitbegründer von Handy.com, gründeten sie Kyan Health mit dem Ziel, sowohl individuelle Betreuung als auch systemische Lösungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse des Unternehmens eingehen.

Während Unternehmen weltweit jährlich über 94 Milliarden Dollar für Initiativen zum Wohlbefinden am Arbeitsplatz ausgeben, bleiben die meisten Programme in einem reaktiven Modell des Krisenmanagements stecken. «Psychische Gesundheit ist keine Eintagsfliege – sie ist das Rückgrat einer florierenden Belegschaft», sagte Vlad Gheorghiu, CEO und Mitbegründer von Kyan Health. «Als ich persönlich damit zu kämpfen hatte und später, als ich ein globales Programm für psychische Gesundheit leitete, sah ich aus erster Hand, wie unzureichend die Instrumente waren, um echte Herausforderungen anzugehen. Bei dieser Investition geht es darum, das zu ändern – die Instrumente zu schaffen, von denen ich mir wünschte, dass es sie gäbe, psychische Gesundheit messbar zu machen und Organisationen die Möglichkeit zu geben, zu handeln, bevor es zu einer Krise kommt.»

Kyan Health bietet seine Dienste über ein Abonnementmodell für Unternehmenskunden an. Das Herzstück der Kyan-Plattform ist Kai, ein KI-gestützter Pflege-Navigator, der Mitarbeiter mit personalisierten Ressourcen verbindet – von der Krisenhilfe bis hin zu zertifiziertem Coaching und psychologischer Beratung. Die Plattform agiert als «vertrauenswürdige dritte Partei» und bietet den Nutzern vertraulichen Zugang zu Tools mit End-to-End-Verschlüsselung. Es werden keine persönlichen Daten an die Arbeitgeber weitergegeben; lediglich die gesammelten Erkenntnisse werden zur Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen unter Wahrung der Privatsphäre verwendet.

Die Auswirkungen sind bei den Unternehmenskunden von Kyan bereits sichtbar. Namhafte Kunden wie Hitachi Energy, Hilti, STADA, die Gruppe Deutsche Börse und On haben bereits greifbare Ergebnisse erzielt. Bei On, dem Schweizer Sportbekleidungsunternehmen, erreichte die Plattform von Kyan eine Mitarbeiterbindungsrate von 50 % und lieferte einen jährlichen Mehrwert von 2,9 Mio. US-Dollar durch verbesserte Produktivität, geringere Fluktuation und Kosteneinsparungen, was einem 11,6-fachen ROI entspricht. (Kyan/mc/hfu)

Kyan Health