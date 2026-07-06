Lakefield Partners mit neuem Markenauftritt im Zeichen von «Resilient Progress»

Zürich – Der Zürcher Vermögensverwalter Lakefield Partners präsentiert sich mit einer umfassend erneuerten Markenidentität. Der neue visuelle und kommunikative Auftritt spiegelt die Professionalität und Klarheit des Unternehmens präzise wider. Gleichzeitig positioniert sich Lakefield Partners damit als attraktiver und zukunftsorientierter Arbeitgeber.

Seit der Gründung im Jahr 2012 begleitet Lakefield Partners seine Kundschaft mit einer verlässlichen Anlagephilosophie und -strategie. Dieser Ansatz konnte seine Widerstandsfähigkeit und Stärke auch in herausfordernden Zeiten unter Beweis stellen. Auch wenn die Lakefield Anlagestrategien dieses Jahr erneut mehrfach ausgezeichnet wurden, gibt sich Lakefield Partners nicht zufrieden und fokussiert sich darauf, ein noch verlässlicheres Wachstum der Vermögen der Kundschaft zu erzielen. Genau diese Philosophie des kontinuierlichen, krisenfesten Vorankommens drückt der neue Claim aus:

Resilient Progress.

Visuelle Klarheit als Zeichen der Professionalität

Der neue Markenauftritt spiegelt die Kernkompetenzen des Unternehmens wider: absolute Professionalität und stringente Klarheit. In einer komplexen Finanzwelt setzt das Unternehmen auf ein Design, das auf das Wesentliche fokussiert ist. Die neue visuelle Identität vermittelt die Ruhe und Stabilität, die Lakefield Partners für das Vermögen der Kundschaft anstrebt, und kombiniert diese mit einer modernen Dynamik. Damit schlägt das Unternehmen die Brücke zwischen seiner bewährten, datenbasierten Methodik und den Anforderungen an eine moderne Vermögensverwaltung.

Position auf dem Arbeitsmarkt festigen

Hinter dem neuen Auftritt steht eine klare strategische Ausrichtung: Lakefield Partners will auch in Zukunft weiter ambitioniert wachsen. Das Rebranding unterstreicht diesen Anspruch und positioniert den Asset Manager gleichzeitig als attraktiven Arbeitgeber im Schweizer Markt. Das Unternehmen schafft ein dynamisches Umfeld für Talente, die mit Tatkraft, Weitblick und Neugier an der Weiterentwicklung des Unternehmens mitwirken wollen.

Was sich ändert – und was unverändert bleibt

Während visuell ein neues Kapitel aufgeschlagen wird, bleibt das Fundament von Lakefield Partners felsenfest: Die Kernkompetenzen, die Unabhängigkeit, die bewährte Anlagephilosophie und vor allem das erfahrene Team bleiben unverändert bestehen.

Das Rebranding versteht sich als Versprechen an den Markt und die Kundschaft, auch in Zukunft mit Weitblick, Aufrichtigkeit und modernsten Methoden an der resilienten Weiterentwicklung von Vermögenswerten zu arbeiten und den gemeinsamen Weg erfolgreich fortzusetzen. (Lakefield Partner/mc/ps)