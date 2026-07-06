When AI Acts: Die Swiss Cyber Security Days 2027 diskutieren die nächste digitale Grenze

Bern – Künstliche Intelligenz steht an einem Wendepunkt. Was bislang als Werkzeug diente, entwickelt sich zunehmend zu einem eigenständigen Akteur: KI-Systeme planen, entscheiden, koordinieren und handeln. Die Swiss Cyber Security Days (SCSD) widmen sich mit dem Leitthema «When AI Acts – Securing the Next Digital Frontier» am 23. und 24. Februar 2027 in Bern aktuellen Herausforderungen. Sie finden zum vierten Mal auf dem BERNEXPO-Areal statt und beleuchten die tiefgreifenden Auswirkungen dieser Entwicklung auf Sicherheit, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik.

Die aktuelle Generation von künstlicher Intelligenz wird nicht nur Informationen verarbeiten, sondern auch eigenständig Prozesse steuern, Verträge abschliessen, Lieferketten organisieren oder physische Systeme kontrollieren. Damit verschieben sich die Grundlagen von Vertrauen, Verantwortung und Sicherheit grundlegend. Die «Agentic Frontier» beschreibt jene neue Grenze, an der autonome digitale Akteure zunehmend Einfluss auf reale Entscheidungen und kritische Infrastrukturen nehmen.

Gleichzeitig verlässt Künstliche Intelligenz den digitalen Raum. Humanoide Roboter, autonome Fahrzeuge, intelligente Drohnen und adaptive Industriesysteme bringen KI direkt in unsere Lebenswelt. Cyber Security wird dadurch mehr denn je zu einer Frage der physischen Sicherheit. Ein kompromittierter Agent betrifft nicht mehr nur Daten, sondern potenziell Menschen, Unternehmen und ganze Gesellschaften.

Das Motto 2027: «When AI Acts – Securing the Next Digital Frontier» Vertrauen und Verantwortung im Zeitalter autonomer Systeme

Mit Agentic AI zeichnet sich derzeit der nächste grosse Entwicklungsschritt der Künstlichen Intelligenz ab. Gemeint sind KI-Systeme, die nicht mehr nur Informationen verarbeiten oder Menschen unterstützen, sondern eigenständig planen, Entscheidungen treffen und Handlungen ausführen können. Damit entstehen neue Chancen für Innovation, Produktivität und wirtschaftliche Entwicklung – gleichzeitig verändern sich aber auch die Anforderungen an Sicherheit, Vertrauen und Verantwortung grundlegend.

Nicolas Mayencourt, Mitgründer und Programmdirektor der Swiss Cyber Security Days sagt: «Wir erleben nicht einfach die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung. Wir betreten Neuland. Erstmals entstehen Systeme, die nicht nur unterstützen, sondern eigenständig Entscheidungen treffen und Handlungen ausführen können. Diese rasante technologische Entwicklung wird ebenso schnell zu einer gesellschaftlichen Herausforderung. Die zentrale Frage lautet nicht, ob KI handelt, sondern unter welchen Regeln, mit welcher Verantwortung und in wessen Interesse.»

Was auf den Bühnen diskutiert wird, wird an der EXPO greifbar.

Die Herausforderungen von Agentic AI lassen sich nicht allein mit strategischen Diskussionen beantworten. Sie verlangen ebenso nach technologischer Innovation und nach konkreten Lösungen für Unternehmen und Behörden. Genau deshalb verbinden die Swiss Cyber Security Days den hochkarätigen Kongress mit der grössten Schweizer Cyber Security-EXPO. Die Veranstaltung spannt den Bogen von der strategischen Einordnung über die technologische Entwicklung bis hin zur praktischen Umsetzung.

Die SCSD setzen diese Inhalte auf drei Bühnen und in der EXPO um: Auf der Main Stage diskutieren nationale und internationale Persönlichkeiten die strategischen Auswirkungen von Agentic AI auf Wirtschaft, Gesellschaft und Sicherheit. Die Tech Stage zeigt neue Technologien, Innovationen und Sicherheitskonzepte, welche die digitale Welt von morgen prägen.

Und auf den Best Practice Stages zeigen Unternehmen und Behörden anhand realer Anwendungsfälle, wie Sicherheitsstrategien erfolgreich umgesetzt werden. Die EXPO macht den Wandel greifbar: Über 100 Ausstellende präsentieren Lösungen, Dienstleistungen und Best Practices. Die für diese Ausgabe weiter ausgebaute KMU Zone unterstützt kleine und mittlere Unternehmen mit praxisnahen Workshops und konkretem Know-how in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern. Ergänzt wird das Angebot durch die Start-up Zone, welche innovative Schweizer Cyber-Unternehmen und neue Technologien sichtbar macht. (SCSD/mc/ps)

Swiss Cyber Security Days (SCSD)

Die SCSD ist die führende Plattform der Schweiz für Dialog und Know-how im Bereich Sicherheit. Sie bietet Politik, Verwaltung, Fachleuten und Anwendern Einblicke in aktuelle und zukünftige Bedrohungen sowie innovative Lösungen. Nationale und internationale Akteure nutzen die Plattform für Austausch, Inspiration und Treffen mit führenden Sicherheitsexpertinnen und -experten. Swiss Cyber Security Days ist ein Joint-Venture-Projekt von BERNEXPO und Swiss Cyber AG. Präsident der SCSD ist Nationalrat Nik Gugger.