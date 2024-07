Lakera sammelt 20 Millionen Dollar in der Serie A für GenAI-Sicherheit in Echtzeit

Zürich – Lakera hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Atomico 20 Millionen US-Dollar eingeworben, mit Beteiligung von Citi Ventures, Dropbox und den bestehenden Investoren, darunter redalpine. Diese Finanzierungsrunde wurde nur wenige Monate nach der Ankündigung der Seed-Runde abgeschlossen.

Die Beteiligung des Venture-Arms eines grossen Finanzdienstleisters und eines bekannten SaaS-Unternehmens unterstreicht die Dringlichkeit und Bedeutung der Sicherung von GenAI-Anwendungen für Unternehmen.

Donald Tucker, Head of Corporate Development and Ventures bei Dropbox: «Das Team von Lakera verfügt über umfassendes Fachwissen und ein tiefes Verständnis für die komplexen Sicherheitsherausforderungen, denen sich Unternehmen mit LLMs und generativer KI gegenübersehen. Ihre fortschrittliche Technologie hilft Unternehmen wie Dropbox, sich gegen die Schwachstellen dieser neuen Technologien zu schützen.»

In weniger als zwei Jahren werden schätzungsweise 80 % der Unternehmen GenAI-Anwendungen in Produktionsumgebungen eingesetzt haben. Die Herausforderung besteht darin, diese Anwendungen gegen KI-spezifische Risiken abzusichern. Mit dieser Finanzierungsrunde erhöht sich die Gesamtsumme auf 30 Millionen Dollar.

Nur ein AI-first-Ansatz kann den Bedrohungen voraus sein

Sowohl menschliche Hacker als auch GenAI-Modelle lernen und passen sich an, daher muss sich auch die GenAI-Sicherheit schnell anpassen. Herkömmliche Sicherheitstools verwenden Regeln und verarbeiten gut strukturierten Netzwerkverkehr – dies funktioniert nicht, um GenAI-Modelle zu schützen. Lakera nutzt proprietäre KI, um KI-Anwendungen zu sichern, damit unsere Kunden den sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen einen Schritt voraus sind.

Sicherheit ohne Einbussen bei der Interaktivität

Sicherheitslösungen dürfen dem Benutzererlebnis nicht im Wege stehen. Benutzer können mit GenAI-Anwendungen so interagieren, als würden sie mit einer Person sprechen, und zwar in natürlicher Sprache. Lakera bietet eine API mit extrem niedriger Latenz, die eine Sicherheitsschicht bereitstellt, die mit jedem GenAI-Modell kompatibel ist, ohne die Interaktivität der Anwendungen zu beeinträchtigen – für konversationelle KI-Anwendungen heute und Agenten morgen.

Zentralisierte Kontrolle mit einer einzigen Code-Zeile

Indem sie einen einzigen API-Aufruf in ihre Anwendungen einfügen, zentralisieren die Kunden von Lakera die KI-Sicherheit. Sicherheitsteams können anwendungsspezifische Richtlinien festlegen und aufkommende Bedrohungen angehen, ohne dass Entwickler Änderungen an ihrem GenAI-Modell und ihren Anwendungen vornehmen müssen.

Gandalf: Das grösste KI-Red-Team der Welt

Lakeras einzigartige Position bei der Bewältigung dieser Herausforderungen beruht zum Teil auf Gandalf, einem von Lakera entwickelten KI-Lernspiel, das als weltweit grösstes KI-Red-Team dient. Mit über einer Million Nutzern und Tausenden von Unternehmen weltweit, darunter Microsoft, wo es in Sicherheitsschulungen eingesetzt wird, generiert Gandalf Echtzeit-KI-Bedrohungsdaten, die täglich um Zehntausende neuer Angriffe wachsen.

Die über 50 Millionen von Gandalf generierten Datenpunkte sind eine der Datenquellen für das Forschungsteam. Die Forschung in Kombination mit der langjährigen Erfahrung des Gründerteams in der Entwicklung von KI-Systemen mit Echtzeit-Anforderungen stellt sicher, dass Lakeras Kunden Bedrohungen immer einen Schritt voraus sind.

Investition in die Zukunft der KI-Sicherheit

Mit dieser Finanzierungsrunde will Lakera seine Produktentwicklung und Markteinführungsstrategie beschleunigen. Lakera wird die Präsenz in den USA und Europa, insbesondere in den Büros in San Francisco und Zürich, deutlich ausbauen, um der Marktnachfrage gerecht zu werden. (Lakera/mc/hfu)

Lakera