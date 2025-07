Medyria sichert sich 1,5 Mio. Franken, um die Entwicklung von PyCath voranzutreiben und weltweit zu expandieren

Winterthur – Das Schweizer Medtech-Startup Medyria AG hat im Rahmen einer von der Lissabonner VC-Firma Buenavista angeführten Finanzierungsrunde 1,5 Millionen Franken erhalten. Die Investition wird die weitere Entwicklung des PyCath-Systems unterstützen und die internationale Präsenz des Unternehmens stärken.

Die von Buenavista und seinem geschäftsführenden Partner Bibi Sattar Marques geleitete Finanzierungsrunde in Höhe von 1,5 Millionen CHF wird es Medyria ermöglichen, wichtige Meilensteine für das PyCath-Kathetersystem zu erreichen. Die Finanzierung wird die erste klinische Studie am Menschen und die Vorbereitung eines 510(k)-Antrags bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) unterstützen, beides entscheidende Schritte auf dem Weg zum Marktzugang in den Vereinigten Staaten.

Neue Tochtergesellschaft in Portugal

Parallel dazu hat Medyria Medyria Atlantic1 in Portugal gegründet. Die neue Tochtergesellschaft wird die klinischen Angelegenheiten koordinieren, die kommerzielle Entwicklung in Europa überwachen und einen Teil der Produktion und Forschung und Entwicklung des PyCath-Systems leiten. Dieser Schritt spiegelt die Strategie von Medyria wider, seine operativen Fähigkeiten zu erweitern und seine Präsenz in Europa und den USA zu stärken.

Die Investitionsrunde markiert eine wichtige Phase im Wachstum von Medyria, da das Unternehmen die Kommerzialisierung von PyCath vorantreibt und seinen Einfluss auf den Medizinproduktesektor ausweitet.

Medyria gewann Venture Kick im Jahr 2012 und wurde 2016 zu einem TOP 100 Swiss Startup ernannt. Im Jahr 2019 wurde das Startup ausgewählt, um am Venture Leaders Life Science -Programm teilzunehmen, das zehn Unternehmer auf eine Investoren-Roadshow in Boston, einem Zentrum des Medtech- und Biotech-Sektors, sowie auf die Startup Champions Seed Night in Lausanne führte. (Venture Kick/mc/hfu)

