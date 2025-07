vVARDIS sichert sich 85 Mio. US-Dollar für globale Expansion

Zug – vVARDIS, ein wachstumsstarkes Schweizer Dentalunternehmen, und OrbiMed, eine Investmentgesellschaft im Gesundheitswesen, gaben den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen US-Dollar bekannt, die auf der ersten Investition von OrbiMed in Höhe von 35 Millionen US-Dollar aufbaut, die im Februar abgeschlossen wurde. Das Gesamtkapital in Höhe von 85 Millionen US-Dollar wird zur Refinanzierung bestehender Anlagen und zur Unterstützung der Wachstumsinitiativen des Unternehmens sowie zur weiteren weltweiten kommerziellen Expansion innovativer Dentalprodukte unter der Marke Curodont verwendet – der bahnbrechenden bohrerfreien Behandlung von Karies im Frühstadium.

vVARDIS ist derzeit der am schnellsten wachsende Dentalhersteller in seiner Kategorie, mit mehr als einer Million behandelter Zähne in den Vereinigten Staaten seit Januar 2024. Die rasante Verkaufsexpansion des letzten Jahres in den USA hat bereits dazu geführt, dass fast 10 Prozent der Zahnarztpraxen das Produkt kaufen und seit 2024 mehr als 400.000 Patienten behandeln.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist Karies nach wie vor die häufigste nicht übertragbare Krankheit in der Welt. Die Partnerschaft zwischen OrbiMed und vVARDIS basiert auf der gemeinsamen Vision, die globale Karies-Epidemie durch den Aufbau eines US-amerikanischen und weltweit führenden Unternehmens für innovative Dentalprodukte zu bekämpfen. Da sich der Markt von der invasiven zur nicht-invasiven Behandlung verlagert – in Kombination mit der beschleunigten Einführung der KI-Erkennung von Karies im Frühstadium – kommen die Produkte von vVARDIS genau zum richtigen Zeitpunkt, um die Marktnachfrage zu befriedigen und gleichzeitig die weltweite Karieskrise zu bekämpfen. Diese innovativen Produkte ermöglichen es Zahnarztpraxen, Karies im Frühstadium innerhalb von Minuten zu behandeln – ohne Bohrer und ohne Nadeln – und so Zahnärzten und Patienten Zeit zu sparen.

«Nach unserer Erstinvestition haben wir aus erster Hand die Dynamik gesehen, die vVARDIS mit seinen Curodont™-Produkten auf dem Dentalmarkt aufbaut», sagte Matthew Rizzo, General Partner von OrbiMed. «Wir sind zu einem entscheidenden Zeitpunkt eingestiegen – gerade als das Produkt anfing, richtig Fahrt aufzunehmen – und die raschen Fortschritte des Unternehmens und die Reaktion des Marktes haben uns in unserer Überzeugung bestärkt, dass es noch große Chancen gibt. Deshalb freuen wir uns, unser Engagement zu vertiefen und unsere Investition auszuweiten, um vVARDIS in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.»

Dr. Haley und Goly Abivardi, Gründer und Co-CEOs von vVARDIS: «Wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit OrbiMed zu erweitern, da wir in diese nächste Wachstumsphase eintreten. Curodont wird inzwischen in fast 10 Prozent der US-Zahnarztpraxen angeboten, und es ist klar, dass Zahnärzte unsere Lösung für frühzeitigen Kariesbefall sehr gut annehmen. Diese zusätzliche Finanzierung, kombiniert mit der strategischen Expertise von OrbiMed, wird unsere Fähigkeit beschleunigen, Zahnärzte und Patienten weltweit zu bedienen. Als Zahnärzte freuen wir uns, eine bohrerfreie Behandlung für Frühkaries auf den Markt zu bringen, die den Behandlungsstandard für Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern verspricht.»

William Blair & Company fungierte als exklusiver Finanzberater für vVARDIS, und McGuireWoods LLP und Rüd Winkler Partner AG fungierten als Rechtsberater. (dentistrytoday/mc/hfu)

vVARDIS