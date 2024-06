Laura Bayley, Head Clearing Services, SIX, wird SWIFT-Vorstandsmitglied

Zürich – Laura Bayley, Head Clearing Services, SIX, ist zum neuen Vorstandsmitglied von SWIFT, der Betreiberin des besonders sicheren Telekommunikationsnetzes, ernannt worden. Die Zusammensetzung des Swift-Verwaltungsrats soll die globale Relevanz von SWIFT sicherstellen, ihre internationale Reichweite unterstützen und ihre strikte Neutralität wahren.

Laura Bayley ist Head Clearing Services bei SIX. Ursprünglich Juristin, verfügt Laura über umfassende Erfahrung in regulatorischen Themen und Projekten im Zusammenhang mit Finanzmarktinfrastrukturen. Seit 2016 ist sie bei SIX und seit 2020 bei SIX x-clear tätig. In ihrer Funktion als Verantwortliche für regulatorische und strategische Themen innerhalb von SIX x-clear hat sie Einblicke in die Funktionsweise des Clearingmarktes gewonnen und war massgeblich an verschiedenen Integrationsprojekten zwischen SIX x-clear und BME Clearing beteiligt. Im Mai 2022 übernahm Laura die Leitung von SIX x-clear auf rechtlicher Ebene und ist weiterhin auf funktionaler Ebene innerhalb des Bereichs Clearing für regulatorische und Governance-Themen bei BME und SIX verantwortlich. Sie ist Vorstandsmitglied von EACH und ständiger Gast im Management Board der Business Unit Securities Services von SIX. Vor ihrer Tätigkeit bei SIX arbeitete Laura für eine grosse Schweizer Anwaltskanzlei, nachdem sie ihren Doppelabschluss in Rechtswissenschaften und Sinologie an den Universitäten Zürich und Bern abgeschlossen hatte.

SWIFT ist eine weltweite Genossenschaft im Besitz ihrer Mitglieder und der weltweit führende Anbieterin von sicheren Finanznachrichtendiensten. Die Messaging-Plattform, Produkte und Dienstleistungen von SWIFT verbinden mehr als 11.500 Banken und Wertpapierinstitute, Marktinfrastrukturen und Firmenkunden in über 200 Ländern und Territorien. Dies ermöglicht ihnen eine sichere Kommunikation und den zuverlässigen Austausch standardisierter Finanznachrichten.

Laura Bayley sagte: „Es ist mir eine grosse Freude, in den Swift-Vorstand berufen worden zu sein. In dieser Position werde ich meine Erfahrung zum reibungslosen Funktionieren dieser wichtigen Organisation zum Nutzen des globalen Finanzsystems einbringen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern des SWIFT-Vorstands.» (SIX/mc/ps)