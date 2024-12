Laura Gersch wird neue CEO bei Allianz Suisse

Wallisellen – Ruedi Kubat, CEO der Allianz Suisse, wird per 1. Januar 2025 Vorstandsvorsitzender der Allianz Lebensversicherung-AG in Deutschland. Auf ihn folgt Laura Gersch als CEO der Allianz Suisse. Sie war bisher zuständig für das Ressort Finanzen als Mitglied des Vorstands der Allianz Versicherungs-AG in Deutschland.

Ruedi Kubat (55) folgt bei der Allianz Lebensversicherungs-AG in Deutschland auf Katja de la Viña, welche auf eigenen Wunsch innerhalb der Allianz wechselt. Sie zieht sich aus privaten Gründen zum 31. Dezember 2024 aus ihrer derzeitigen Rolle zurück, um mehr für ihre Kinder da zu sein. Sie wechselt in neuer Managementfunktion und in Teilzeit zu Group Strategy, Marketing and Distribution.

Neue Vorsitzende der Geschäftsleitung der Allianz Suisse wird Laura Gersch (41). Sie bringe für ihre neue Rolle als CEO der Allianz Suisse tiefes Fachwissen in der Sach- und der Lebensversicherung sowie in den Funktionen Finanzen, Produkt, Vertrieb, IT und Personal mit, schreibt Allianz Suisse in einer Mitteilung. Sie ist seit 1. Januar 2022 im Vorstand der Allianz Versicherungs-AG zuständig für das Ressort Finanzen und hat dort die Einführung IFRS9/17 verantwortet, genauso wie die agile Transformation massgeblich vorangetrieben.

Zuvor war sie seit Januar 2020 im Vorstand für das Ressort Firmenkunden und Personal bei der Allianz Lebensversicherungs-AG. In der Zeit von 2017 bis 2019 leitete sie das Büro des Vorstandsvorsitzenden der Allianz SE, Oliver Bäte. Die Mutter zweier Kinder kam 2014 zur Allianz und war bei Allianz Global Automotive in verschiedenen Führungspositionen, u.a. als Mitglied der Geschäftsleitung, tätig. Zuvor arbeitete sie als Beraterin in der europäischen Banken- und Versicherungsindustrie. (pd/mc)