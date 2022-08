Lenah Nicola Crass übernimmtdie Position Chief Market Officer bei radicant 

Zürich – radicant bank ag (radicant), die erste digitale und kollaborative Anbieterin von nachhaltigen Finanzdienstleistungen, die sich strategisch an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN ausrichtet, hat Lenah Nicola Crass mit Wirkung zum 1. August 2022 zum Chief Market Officer (CMO) und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Lenah Nicola Crass bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung im strategischen und digitalen Marketing bei weltweit führenden Wealth Management-Anbietern für den Aufbau von radicant ein. In ihrer Rolle als Chief Market Officer wird sie die Bereiche Marketing, Communications und Client Support verantworten. In dieser Funktion wird sie ein hocheffizientes und am Kunden ausgerichtetes Marketing- und Kommunikationsteam aufbauen, und eine aussergewöhnliche Customer Journey entwickeln, um radicant als vertrauensvollen Bank-Partner und digitalen Life Companion zu etablieren.

Zuletzt bei UBS und Julius Bär

Zuletzt war Lenah seit 2019 bei der UBS als Head of Strategic Marketing Wealth Management für die europaweite Marketing-Strategie verantwortlich, mit starkem Fokus auf Digitales Marketing. Davor war sie mehrere Jahre bei der Bank Julius Bär als Head of Marketing Communications, und bei der SIX Group als Head of Marketing Services tätig. Von grossem Vorteil für die Entwicklung und Umsetzung kundenorientierter Marketing-Strategien ist zudem ihre mehrjährige Erfahrung als Client Advisor bei der Lombard Odier Group.

„Wir freuen uns, mit Lenah als CMO ihre umfassende Erfahrung mit Wealth Management-Dienstleistungen für wohlhabende Kunden nutzen zu können, um Private Banking mit Hilfe innovativer Technologien zu demokratisieren, und so Affluents als digitaler Lebenspartner für personalisierte, nachhaltige Finanzdienstleistungen zur Verfügung zu stehen», so Anders Bally, CEO radicant.

«Ich freue mich auf die besondere Aufgabe, bei radicant eine völlig neue Art eines rein digitalen Bankerlebnisses für den Kunden strategisch mitzugestalten: die Verknüpfung eines nachhaltigen Lebensstils mit personalisierten Finanzdienstleistungen, die sich an den Nachhaltigkeitszielen der UN ausrichten, ist in dieser Form einmalig“, so Lenah Nicola Crass zu ihrer neuen Position.

Lenah Nicola Crass hat einen Master of Business Administration der Universität Mannheim. Sie ist als Gastdozentin zum Thema «Wealth Management» an der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften tätig. (radicant/mc/hfu)