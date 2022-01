VP Bank und Leonteq gehen Kooperation bei strukturierten Produkten ein

Vaduz – Die VP Bank erweitert ihr Angebot an strukturierten Produkten. Dazu arbeitet sie künftig bei der Erstellung und beim Vertrieb mit Leonteq zusammen.

Die VP Bank nutzt künftig die Technologieplattform von Leonteq, um strukturierte Anlageprodukte anzubieten, zu handeln und an ihre Kundinnen und Kunden zu vertreiben. Dies im Rahmen eines neu geschaffenen innovativen White-Labelling-Emissionsmodells. Bereits jetzt bietet die VP Bank strukturierte Anlageprodukte via Drittpartner an. Neu tritt die VP Bank auch als Garantin auf und wird für den Vertrieb verantwortlich sein.

Leonteq stellt im Gegenzug ein internationales Vertriebsmandat zur Verfügung, welches der VP Bank in ihrer Funktion als Garantin Zugang zu einem breiten Netzwerk an Investoren weltweit verschafft. Damit können Kundinnen und Kunden der VP Bank aus einem attraktiven Produktuniversum auswählen und von zusätzlichen Vorteilen profitieren. So tritt eine Liechtensteiner Bank mit einem «A»-Rating von S&P als Garantin auf und Kunden können bereits mit tiefem Investitionsvolumen massgeschneiderte strukturierte Produkte zu attraktiven Preisen aufsetzen lassen. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen werden die ersten strukturierten Anlageprodukte, die von der VP Bank garantiert werden, im ersten Quartal 2022 auf der Plattform von Leonteq verfügbar sein.

«Die Kooperation und damit auch die Möglichkeit, selbst als Garantiegeberin aufzutreten, führt dazu, dass wir unseren Kundinnen und Kunden künftig ein umfassendes und attraktives Angebot an strukturierten Produkten anbieten können. Damit unterstreichen wir unseren strategischen Anspruch, ein internationaler Wealth Management Service Anbieter zu sein. Leonteq ist der ideale Service- und Technologiepartner dafür, denn die Kompetenzen beider Unternehmen ergänzen sich optimal.», sagt Paul Arni, CEO der VP Bank.

Lukas Ruflin, CEO von Leonteq, ergänzt: «Wir freuen uns, die VP Bank, eine führende Bank für Privatkunden und Intermediäre, auf unserer White-Labelling-Plattform zu begrüssen. Diese Zusammenarbeit wird den Kunden einen einzigartigen Zugang zu strukturierten Anlageprodukten bieten, und wir freuen uns darauf, unserem neuen Partner unsere Lösungen und unser Know-how zur Verfügung zu stellen.» (mc/pg)

Leonteq