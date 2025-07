VP Bank ernennt Roland Kläy zum neuen Chief Financial Officer

Vaduz – Der Verwaltungsrat der VP Bank hat Roland Kläy per 1. Oktober 2025 zum neuen Chief Financial Officer und Mitglied der Gruppenleitung ernannt.

Roland Kläy bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Finanz- und Risikomanagement mit. Zuletzt war er Mitgründer und Mitglied der Geschäftsleitung der radicant bank ag, wo er seit der Gründung als Chief Financial & Risk Officer tätig war und zeitweise auch als Co-CEO fungierte. In dieser Rolle verantwortete er unter anderem den Aufbau der Corporate Governance, die Erlangung der FINMA-Banklizenz sowie den Aufbau und die Leitung zentraler Funktionen wie Accounting, Controlling, Risikokontrolle, Legal, Compliance und Information Security. Zuvor war Roland Kläy in verschiedenen leitenden Funktionen bei der Aargauischen Kantonalbank tätig, unter anderem als stellvertretendes Mitglied der Geschäftsleitung im Bereich Finanzen & Risiko und als Chief Risk Officer. Seine Karriere begann er bei Ernst & Young, wo er als Senior Manager im Bereich Bankenprüfung tätig war.

Roland Kläy ist diplomierter Wirtschaftsprüfer und hält mehrere Weiterbildungsabschlüsse, unter anderem in Risk Management und Finanzmathematik. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bern.

Urs Monstein, CEO der VP Bank: «Mit Roland Kläy gewinnen wir einen ausgewiesenen Finanzexperten. Seine unternehmerische Denkweise und sein breites Fachwissen werden einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung unserer Strategie leisten. Gleichzeitig danke ich Philippe Wüst für seinen geschätzten Einsatz und seine wertvollen Beiträge als CFO ad interim in den vergangenen Monaten.»

Die Ernennung und die geplante Funktionsübernahme per 1. Oktober 2025 erfolgt vorbehältlich der Zustimmung der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA). (VP Bank/mc/ps)