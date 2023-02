LGT übernimmt Wealth Management Business von abrdn in Grossbritannien

Vaduz / London – LGT, die internationale Private-Banking- und Asset-Management-Gruppe im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein, hat mit der Vermögensverwaltungsgesellschaft abrdn eine Vereinbarung zur Übernahme ihres Wealth-Management-Geschäfts in Grossbritannien und Jersey getroffen. Mit dieser Transaktion, die verwaltete Vermögen von rund GBP 6.1 Milliarden und knapp 140 Mitarbeitende umfasst, baut die LGT ihre Position im britischen Markt weiter aus.

Das attraktive Wealth-Management-Geschäft in Grossbritannien und Jersey, das die LGT von abrdn übernimmt, umfasst ein profitables, langjähriges Kundenportfolio, das sich hauptsächlich aus in Grossbritannien domizilierten vermögenden Privatkundinnen und -kunden sowie aus gemeinnützigen Organisationen und Stiftungen zusammensetzt. Nach Abschluss der Transaktion werden die Kundenbeziehungen und Mitarbeitenden zu LGT Wealth Management wechseln, das in der UK ansässig und Teil der LGT Gruppe ist. LGT Wealth Management wird damit seine verwalteten Vermögen von rund GBP 22 Milliarden per Ende Januar 2023 auf rund GBP 28 Milliarden steigern. Um die zusätzlichen Mitarbeitenden zu integrieren, plant LGT Wealth Management, die bestehenden Standorte in London, Edinburgh, Bristol und Jersey zu vergrössern und die derzeitigen abrdnBüros in Birmingham und Leeds zu übernehmen.

Ben Snee, CEO von LGT Wealth Management: «Die Vermögensverwaltung von abrdn und die LGT passen strategisch sehr gut zusammen: Die zwei Unternehmen sind sich kulturell und was ihre Ausrichtung und ihre Ziele anbelangt sehr ähnlich. Beide wollen ihren Kundinnen und Kunden erstklassige Lösungen bieten und setzen sich mit Leidenschaft für nachhaltige Investments ein. Wir freuen uns sehr darauf, unsere neuen Kolleginnen und Kollegen bei uns willkommen zu heissen, und wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Produkt- und Dienstleistungsangebot und dank der ausgewiesenen Expertise von abrdn in der Beratung von gemeinnützigen Organisationen in Grossbritannien weiter wachsen können.»

Der Abschluss der Transaktion in Form eines Aktienkaufs wird nach Erhalt der regulatorischen Genehmigungen in der zweiten Jahreshälfte 2023 erwartet. Die Vereinbarung sieht einen Kaufpreis von GBP 140 Millionen (rund CHF 158 Millionen) vor.

Fortsetzung des Wachstumskurses in Grossbritannien

Durch die vereinbarte Übernahme stärkt die LGT ihre Marktposition in Grossbritannien, einem ihrer europäischen Schlüsselmärkte. Sie hat ihr Wealth-Management-Geschäft in Grossbritannien kontinuierlich ausgebaut und bietet vermögenden Privatpersonen, Finanzberaterinnen und -beratern sowie institutionellen Kundinnen und Kunden ein breites Spektrum an langfristigen Anlagelösungen. LGT Wealth Management (vormals Vestra Wealth) wurde 2008 gegründet und 2016 von der LGT übernommen. LGT Wealth Management beschäftigt derzeit rund 475 Mitarbeitende.

S.D. Prinz Max von und zu Liechtenstein, Chairman LGT: «Wir freuen uns sehr darauf, die Wealth-Management-Kundinnen und -Kunden von abrdn bei der LGT willkommen zu heissen. Die starke Anlageperformance und die ESG-Strategie des Unternehmens passen perfekt zur LGT. Wir sind überzeugt, dass unsere Stabilität, unser Unternehmergeist, unser Fokus auf exzellenten Kundenservice und unsere Investmentexpertise uns zu einem verlässlichen und attraktiven Partner für die neuen Kundinnen und Kunden machen.» (LGT/mc/ps)

LGT