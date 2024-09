Lightium sichert sich 7 Millionen US-Dollar Startkapital

Zürich – Lightium, ein Schweizer Photonik-Startup, hat eine Seed-Finanzierung in Höhe von 7 Millionen US-Dollar erhalten, um die Leistung von Rechenzentren zu steigern und deren Energieverbrauch zu senken. Die von Vsquared Ventures und Lakestar angeführte Finanzierung wird die Kommerzialisierung von Lightiums produktionsgerechten Dünnfilm-Lithium-Niobat (TFLN) Photonic Integrated Circuits (PICs) Foundry Services beschleunigen.

Lightium wurde von Dr. Amir Ghadimi, Dr. Frédéric Loizeau und MIT-Professor und Serienunternehmer Prof. Dirk Englund gegründet und ist das erste Unternehmen, das photonische Chips auf TFLN-Basis in industriellem Massstab entwickelt und herstellt.

Der rasante Aufstieg von KI und Produkten wie ChatGPT führt zu einem sprunghaften Anstieg des Datenvolumens und einem noch nie dagewesenen Energieverbrauch. Bis 2030 werden die Rechenzentren 100-mal mehr Daten verarbeiten und bis zu 10 % des weltweiten Stroms verbrauchen. Ihr globaler Stromverbrauch entspricht bereits dem Japans und macht sie zum fünftgrössten Energie verbrauchenden Land der Welt;

Rechenzentren bestehen im Wesentlichen aus grossen Clustern von Zentraleinheiten (CPUs) und Grafikprozessoren (GPUs), um rechenintensive Aufgaben zu beschleunigen, sowie aus optischen Verbindungen, um Daten blitzschnell zwischen diesen Prozessoren zu übertragen. Während Unternehmen wie Nvidia erhebliche Fortschritte bei der Steigerung der Leistung von Grafikprozessoren gemacht haben, besteht bei der Datenübertragungsgeschwindigkeit und der Energieeffizienz optischer Verbindungen noch eine kritische Lücke. Die heute weit verbreiteten halbleiterbasierten Verbindungen stehen vor erheblichen technischen Herausforderungen jenseits von 800 Gb/s und erreichen nicht die Geschwindigkeiten, die zur Bewältigung des exponentiellen Datenwachstums erforderlich sind.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, bietet Lightium produktionsreife TFLN-Chip-Giessereidienstleistungen in kommerziellem Massstab an. TFLN, ein glasähnliches Material, ermöglicht eine erhebliche Steigerung der Übertragungsraten und eine Verringerung des Stromverbrauchs. Dies bedeutet für die Kunden Datenraten von 1,6 oder 3,2 Tb/s bei gleichzeitiger Verringerung der Umweltauswirkungen und der Kosten für ihren ständig wachsenden digitalen Verbrauch. TFLN ist jedoch eines der am schwierigsten zu verarbeitenden Materialien und war bisher auf die Herstellung von Prototypen im akademischen Umfeld und in der Forschung und Entwicklung beschränkt. Lightium adressiert genau diese Herausforderung mit seinem proprietären Herstellungsprozess, der auf die Serienproduktion ausgerichtet ist;

Dr. Amir Ghadimi, CEO von Lightium: «Die derzeitigen halbleiterbasierten Technologien, die Rechenzentren mit Strom versorgen, haben ihre Grenzen erreicht – sie können nicht schneller oder effizienter arbeiten. Lightium setzt TFLN ein, um dieses Problem zu lösen, und wir haben jetzt die Fertigungskapazitäten entwickelt, um diese Technologie in grossem Massstab für die Industrie bereitzustellen. Was früher auf akademische und F&E-Reinräume beschränkt war, ist jetzt für die Industrie zugänglich geworden.»



Dr. Jakob Lingg, Investment Manager bei Vsquared: «Die Unternehmen der optischen Kommunikation haben klare Pläne für die zukünftige Datenübertragung und den Energiebedarf. Da Silizium Schwierigkeiten hat, diese Anforderungen zu erfüllen, gibt es einen starken Marktsog für alternative Materialien mit überlegenen elektro-optischen Eigenschaften. Diese Materialien müssen nicht nur strenge Leistungsstandards erfüllen, sondern auch den rauen Umgebungsbedingungen in Rechenzentren standhalten. TFLN erweist sich als vielversprechende Lösung. Vsquared freut sich, mit Lightium zusammenzuarbeiten, die mit ihrem Fachwissen diese Innovation anführen und sicherstellen, dass TFLN-PICs im Wafer-Massstab für praktische, skalierbare Anwendungen hergestellt werden können»

Steven Jacobs, Lakestar Partner & CPO: «Da die Nachfrage nach Rechenressourcen weiter ansteigt, verlangen Rechenzentren und ihre Kunden nach besserer Leistung und niedrigeren Kosten. Durch den Übergang von Silizium-Photonik, die die physikalischen Grenzen ihrer Materialeigenschaften erreicht hat, zu TFLN, das auf absehbare Zeit skaliert werden kann, ermöglicht Lightium Rechenzentren, ihre Geschwindigkeiten um das Zehnfache oder mehr zu steigern. Gleichzeitig kann TFLN aufgrund seiner Effizienz die Betriebskosten von Rechenzentren senken, die in erster Linie vom Energieverbrauch abhängen. Davon profitieren die Betreiber von Rechenzentren, ihre Kunden und die Umwelt in hohem Masse;

Die Vielseitigkeit der TFLN-Plattform von Lightium dehnt ihre Vorteile auch auf andere Anwendungen und Märkte aus, z. B. Satellitenkommunikation, Quantencomputing, neuartige optische Computerarchitekturen und LIDAR-Anwendungen. Dies macht das Open-Access-Giessereimodell von Lightium zur idealen Lösung für verschiedene technologische Anforderungen in diesen Sektoren.

Im Laufe des nächsten Jahres wird Lightium seine Fertigungs-, Design- und Testkapazitäten erweitern, sein Process Design Kit (PDK) optimieren und sein Partnernetzwerk ausbauen, um eine breit angelegte Vermarktung zu unterstützen. Lightium befindet sich derzeit in einer geschlossenen Beta-Phase mit strategischen Partnern und will seine Foundry-Services Anfang 2025 auf den Markt bringen. Das Unternehmen rekrutiert aktiv Talente, um das Wachstum und die Innovation des Unternehmens voranzutreiben. (Lightium/mc/hfu)