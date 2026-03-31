Liontrust: Die Welt in 3D – „Diversifiziert, Differenziert und Diszipliniert“

Es besteht kein Zweifel daran, dass wir in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen und Unsicherheiten in den Bereichen Geopolitik, Gesellschaft, Technologie und Wirtschaft leben, arbeiten und investieren. In den 25 bis 30 Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges dominierten Globalisierung und Freihandel weitgehend, begleitet von Vermögensbildung, technologischen und medizinischen Fortschritten sowie einem wachsenden politischen Konsens. Es ist offensichtlich, dass sich dies geändert hat.

Von James Klempster, stellvertretender Leiter des Liontrust Multi-Asset-Teams

Nichts ist unmöglich

Es ist heute unmöglich, potenzielle Trends oder Ereignisse auszuschliessen, weil sie als jenseits des Rationalen oder Möglichen angesehen werden; im Gegenteil, was einst als unwahrscheinlich galt, tritt heute tatsächlich oft ein. Tatsächlich lassen sich der Angriff der USA und Israels auf den Iran Ende Februar 2026 und die Reaktion des Irans eindeutig in diese Kategorie einordnen, doch handelt es sich dabei nicht um einen Einzelfall. Alte politische Allianzen stehen unter Druck oder sind Gegenstand von Verhandlungen, und die Innenpolitik hat sich polarisiert.

Teil dieses Prozesses ist die Fragmentierung der Globalisierung, einschliesslich des Anstiegs der Zölle, der den Freihandel unter Druck setzt, da Länder weltweit immer isolationistischer werden. Dies bringt neue Herausforderungen in einer Zeit mit sich, in der sich die wirtschaftliche Landschaft ohnehin bereits im Wandel befindet: Die Inflation hat sich auf einem höheren Niveau „normalisiert“ als in den letzten 10 bis 15 Jahren, und die Zinssätze sind diesem Trend gefolgt, während das globale Wachstum weiterhin unter Druck steht.

Es lässt sich kaum bestreiten, dass KI für so viele Bereiche unseres Lebens transformativ sein wird. Dies bringt erstaunliche Möglichkeiten, aber auch grosse Unsicherheit mit sich. KI könnte das Beschäftigungs-, Geschäfts- und soziale Umfeld in den kommenden Jahren dramatisch verändern und wird bereits als Mitursache für den Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit angesehen. In sozialer Hinsicht hat die entwickelte Welt mit einer alternden Bevölkerung und sinkenden Geburtenraten zu kämpfen, was die Bevölkerungspyramiden in Richtung Obelisken verschiebt.

Und die Aktienmärkte haben mit dem Ende des US-amerikanischen Exzeptionalismus, Marktkonzentration, hohen Bewertungen in einigen Bereichen und raschen Momentumverschiebungen zu kämpfen, die durch riesige Nachrichtenmengen und hochliquide Kapitalströme verursacht werden. In der Vergangenheit floss der Grossteil des Geldes, das sich in einem Handelsgeschäft konzentrierte, aktiv dorthin. Heute fliesst ein grosser Teil der neuen Anlegerkapitalströme in passive Anlageinstrumente, sodass diese wohl die marginalen Käufer darstellen.

Was bedeuten diese Veränderungen für Anleger?

Das Liontrust Multi-Asset-Anlageteam ist der Ansicht, dass wir uns von der Ära des Exzeptionalismus zur Ära des Unexzeptionalismus entwickelt haben und dass ein 3D-Anlageansatz dabei helfen wird, die Herausforderungen dieses Übergangs zu meistern. Der 3D-Ansatz steht für „Diversifiziert, Differenziert und Diszipliniert“.

Diversifizierung kommt einem „free lunch“ im Anlagebereich am nächsten. Anleger sollten Risiken eingehen, von denen sie glauben, dass sie sich auszahlen werden, und sich von solchen Risiken fernhalten, bei denen dies nicht der Fall ist. Die Ära des „Exceptionalism“ verschleierte die Vorteile der Diversifizierung aufgrund der relativen Underperformance von Value-Titeln, kleineren Unternehmen und der Weltmärkte gegenüber den USA. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Teil-Anlageklassen und Regionen, die in der Ära des Exzeptionalismus vorherrschend waren, dies auch weiterhin sein werden.

Disziplin bleibt gefragt, aber nicht Dogmatismus

Der differenzierte Ansatz bei globalen Aktien besteht heute darin, eine aktive Sichtweise einzunehmen, indem man die Märkte umsichtig auf der Grundlage ihrer Fundamentaldaten und langfristigen Aussichten bewertet, anstatt einfach anzunehmen, dass die USA, weil sie in der Ära des Exzeptionalismus führend waren, dies auch jetzt weiterhin sein werden.

Die Bedeutung von Disziplin für langfristige Anleger kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ein zu unbeständiger Anlageansatz wird eher auf Market Timing setzen, anstatt sich auf die Dauer der Marktpräsenz zu verlassen. Das eigentliche Problem beim Market Timing ist, dass wir im Allgemeinen schlechte Prognostiker sind, insbesondere wenn Emotionen ins Spiel kommen und die Entscheidung trüben. Ein Anlageprozess, der sich weniger auf Schätzungen und mehr auf Beständigkeit und Geduld stützt, kann dazu beitragen, den Einfluss von Prognosen zu verringern.

Disziplin sollte jedoch nicht mit Dogmatismus verwechselt werden. Bei unserem langfristigen Anlageansatz setzen wir auf Pragmatismus, um Flexibilität zu ermöglichen, da sich das globale Anlageumfeld zwangsläufig weiterentwickelt.

Durch Diversifizierung, Differenzierung und Disziplin ist das Liontrust Multi-Asset-Team davon überzeugt, dass die Herausforderungen, denen wir heute und morgen gegenüberstehen, bewältigt werden können und sich mit der Zeit als gewinnbringend erweisen werden. (Liontrust/mc/hfu)