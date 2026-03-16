Liontrust: Geplante Übernahme von River Global Holdings Limited

London – Der Vorstand von Liontrust, der unabhängigen aktiven Vermögensverwaltungsgruppe, gibt bekannt, dass er einen bedingten Kaufvertrag (den „SPA“) mit River Global PLC abgschlossen hat, über den Erwerb des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals von River Global Holdings Limited, der Holdinggesellschaft für das Vermögensverwaltungsgeschäft von River Global PLC („RGH“ bzw. die „geplante Übernahme“).

Die Gegenleistung besteht in Form von Aktien im Wert von 7,6 Millionen Pfund („Gegenleistungsaktien“), die den Wert des Geschäfts ohne das Mandat des European Opportunities Trust („EOT“) widerspiegeln, zuzüglich eines Anpassungsbetrags in Bezug auf das EOT-Mandat von bis zu 2,1 Millionen Pfund in Form von Aktien („Anpassungsaktien“), wobei die Einzelheiten zur Berechnung dieses Betrags nachstehend aufgeführt sind.

Die geplante Übernahme ist für Liontrust und RGH sowie für die Aktionäre und Kunden beider Unternehmen von Vorteil. Zu den wichtigsten Punkten der geplanten Übernahme und den Gründen, warum sie überzeugend ist, gehören:

Die geplante Übernahme wird die Kompetenz von Liontrust im Anlagebereich weiter ausbauen und erfahrene Fondsmanager sowie bewährte Prozesse einbringen

RGH wird ergänzende Kompetenzen, Anlagestile und Produkte, einschließlich Value-Strategien, bereitstellen, um die Kundennachfrage zu bedienen und die Performancequellen über den Marktzyklus hinweg zu erweitern

Sie wird das Spektrum der leistungsstarken Anlagekompetenzen von Liontrust erweitern. Über einen Zeitraum von einem Jahr befinden sich 88 % der RGH-Fonds im ersten oder zweiten Quartil ihrer jeweiligen Sektoren, und über drei Jahre beträgt der vergleichbare Wert 75 %1

Die geplante Übernahme wird den Kundenstamm von Liontrust erweitern, unter anderem durch neue Investmentfonds und strategische Partner. Die strategischen Partner sorgen für positive Nettomittelzuflüsse bei RGH

RGH wird von der Vertriebs- und Marketingstärke von Liontrust profitieren, um seine leistungsstarken Kompetenzen zu bewerben und Teil eines großen Vermögensverwalters zu sein. Die Anlagekompetenzen werden von RGH auf die Marke Liontrust übertragen

Mar4n Gilbert wird nach Abschluss der Transaktion als nicht geschäftsführendes Mitglied in den Verwaltungsrat von Liontrust eintreten und dort sein umfangreiches Wissen über die Vermögensverwaltung und andere Sektoren einbringen

Da der Schwerpunkt der geplanten Übernahme auf den Anlagekompetenzen liegt, wird die Integration zügig vorangetrieben, ohne dass es zu Beeinträchtigungen für den Kundenstamm von Liontrust kommt. Die derzeitigen Anlagekompetenzen von Liontrust werden von der geplanten Übernahme nicht beeinträchtigt

Das verwaltete und beratene Vermögen („AuMA“) von RGH belief sich zum 27. Februar 2026(2) auf 2,7 Milliarden Pfund. Durch die Hinzufügung dieses Betrags zum AuMA3von Liontrust wird das pro forma AuMA auf 24,4 Milliarden Pfund steigen

Die geplante Übernahme wird voraussichtlich im Geschäftsjahr zum 31. März 2027 zu einem Ergebnisbeitrag führen und in den Folgejahren einen wesentlichen Ergebnisbeitrag leisten

Durch die Ausgabe von Gegenwert- und Anpassungsaktien durch River Global PLC werden deren Aktionäre voraussichtlich zu Aktionären von Liontrust. Die größten Aktionäre von River Global PLC, die 22,3 % vertreten, haben sich auf übliche zweijährige Sperrfristen geeinigt und werden damit zu gebundenen Aktionären von Liontrust

John Ions, Vorstandsvorsitzender von Liontrust: „Die Übernahme von River Global ist ein wichtiger Schritt nach vorne für Liontrust. Die Anlagekompetenzenvon River Global ergänzen die etablierten Prozesse und Fonds von Liontrust, und ihre Zusammenführung wird eine stärkere und breitere Plattform für zukünftiges Wachstum schaffen. Das vergrößerte Unternehmen wird die Produktpalette, die Performance und den Kundenstamm diversifizieren.

Die Fondsmanager von River Global werden von der Marke und dem Vertriebsnetz von Liontrust profitieren, wodurch sie sowohl in Großbritannien als auch international einen breiteren Marktzugang erhalten. Die Kunden werden von Liontrusts marktführendem Service und den Investitionen profitieren, die wir in den letzten Jahren in unser Geschäftsmodell getätigt haben, um sicherzustellen, dass die Integration so reibungslos und schnell wie möglich verläuft.

Die Ernennung von Marin Gilbert zum nicht geschäftsführenden Direktor stärkt den Vorstand weiter, und wir sind überzeugt, dass er Liontrust neue globale Kundenbeziehungen erschließen kann.“

Marin Gilbert, Vorstandsvorsitzender von River Global PLC: „River Global und Liontrust sind zwei sich hervorragend ergänzende Unternehmen, und es ist absolut sinnvoll, sie zusammenzuführen.

River Global sowie seine Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter werden unmittelbar davon profitieren, Teil einer größeren Gruppe zuwerden, die über leistungsstarke Vertriebs- und Marketingressourcen verfügt, welche die Zuflüsse in unsere Fonds beschleunigen und uns umfassendere Wachstumschancen eröffnen werden.

Die Aktionäre werden von den erheblichen Synergieeffekten profitieren, die diese Transaktion mit sich bringt, während sich unsere talentierten Führungskräfte gut in das größere Team von Liontrust einfügen werden.

Ich möchte dem Team von River Global für alles danken, was es in den letzten vier Jahren für den Ausbau des Geschäfts geleistet hat, und freue mich darauf, als nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Vorstandvon Liontrust mit ihnen die nächste Etappe dieser Reise zu beschreiten.“

Überblick über RGH

RGH ist auf Long-Only-Aktienanlagen spezialisiert und bietet eine Reihe von Strategien für den britischen, indischen und globalen Markt an. RGH entstand aus dem Zusammenschluss von River & Mercan4le Asset Management, SVM Asset Management und Saracen Fund Managers.

Strategische Gründe

Die geplante Übernahme verschafft Liontrust Anlagestile, die das Unternehmen derzeit nicht anbietet. Durch ergänzende Kompetenzen, einschließlich Value-Investing, wird Liontrust in der Lage sein, mehr Kundenanforderungen zu erfüllen und Zugang zu einem breiteren Teil des Vertriebsmarktes zu erhalten.

Zudem wird damit eine der Herausforderungen angegangen, mit denen Liontrust in den letzten drei Jahren konfrontiert war, indem die Wertentwicklung in unterschiedlichen Marktumfeldern diversifiziert wird. Während beispielsweise der „Liontrust European Dynamic Fund“ über einen Zeitraum von einem und fünf Jahren in seinem IA-Sektor an erster Stelle steht4, hatten einige Teams bei Liontrust mit Gegenwind zu kämpfen, da Qualitäts- und Wachstumsunternehmen aus der Gunst der Anleger gefallen waren. Die zusätzlichen, komplementären Anlagestile werden Liontrust künftig ein ausgewogeneres Wachstum ermöglichen.

Die geplante Übernahme wird Liontrust um weitere Anlagetalente bereichern. Die Fonds von RGH werden von angesehenen Fondsmanagern mit langjähriger Erfolgsbilanz verwaltet. Der Global Income and Growth Fund von RGH befindet sich über einen, drei und fünf Jahre im erstenQuartil; und die Fonds Global Recovery, UK Recovery und UK Listed Smaller Companies befinden sich über einen, drei und fünf Jahre im ersten oder zweiten Quartil ihrer jeweiligen Sektoren.1

Neben der Erweiterung des Portfolios um thematische indische Aktien erhält Liontrust durch das Team, das den Investmentfonds „India Capital Growth“ verwaltet, erstmals Zugang zu einer physischen Investmentpräsenz in Asien.

Zwar haben die RGH-Fonds eine starke Performance erzielt, doch fehlte es ihnen an Vertriebskanälen, um davon zu profitieren und das verwaltete Vermögen (AuMA) des Unternehmens zu steigern. Die Stärke von Liontrust in den Bereichen Vertrieb und Marketing wird die Möglichkeit bieten, den Vertrieb im Vereinigten Königreich und international auszubauen, den Kundenstamm in den kommenden Jahren zu erweitern und den Kunden von RGH denselben hervorragenden Support zu bieten, den Liontrust seinen eigenen Kunden gewährt.

Durch die geplante Übernahme kommen zwei Investmentfonds und neue strategische Partner hinzu, darunter Standard Life (ehemals Phoenix Group) und Blevins Franks. George Ensor und sein Team wurden im vergangenen Jahr von Standard Life ausgewählt, den RGI Institutional UK Listed Smaller Companies Fund zu verwalten, der im September 2025 mit einem Startkapital von 140 Millionen Pfund aufgelegt wurde. Strategische Partner werden Möglichkeiten bieten, die Kompetenzen von Liontrust im Vereinigten Königreich und international breiter zu vermarkten.

Die Fondsmanager von RGH haben die Vorteile der geplanten Übernahme anerkannt und ihre Begeisterung und ihr Engagement für den Beitritt zu Liontrust zum Ausdruck gebracht. Sie sind sich der Chancen bewusst, die Liontrust bietet: die Förderung eines aktiven Managements, die Schaffung eines positiven Umfelds, in dem sich die Fondsmanager auf die Anlage konzentrieren können, ohne durch die Geschäftsführung abgelenkt zu werden, sowie die stärkere Marke, der Vertrieb und das Marketing, von denen die Fondsmanager, ihre Kompetenzen und ihre Kunden profitieren werden.

Die in den letzten Jahren von Liontrust vorgenommene Verbesserung seines Betriebsmodells und seiner Infrastruktur, einschließlich der Einführung einer neuen, einheitlichen, integrierten Front-Office-Lösung und des ausgelagerten Handels, wird sicherstellen, dass

die Integration schnell und effizient verläuft. Die Integration wird zudem von den ergänzenden Initiativen und Rationalisierungsmaßnahmen profitieren, die RGH in den letzten Jahren umgesetzt hat.

Die größten Anteilseigner von River Global PLC verfolgen eine gemeinsame strategische Vision für den fusionierten Konzern, was sich in ihrer Entscheidung zeigt, Liontrust-Aktien als Gegenleistung für den Verkauf anzunehmen. Christopher Mills, nicht geschäftsführender Direktor von River Global PLC, Gründer und Chief Executive Officer der Harwood Capital Management Group, die 16,8 % der Stammaktien von River Global A hält, hat heute Morgen öffentlich seine Unterstützung für die Transaktion zum Ausdruck gebracht.

Die geplante Übernahme steht im Einklang mit der im vergangenen Jahr bekannt gegebenen Kapitalallokationspolitik von Liontrust, wonach die Gruppe ausgewählte anorganische Wachstumschancen verfolgen werde. RGH steht nach einer erfolgreichen Phase der Kostenrationalisierung kurz vor der Gewinnschwelle. Durch weitere Kosteneinsparungen aus der Integration der operativen und unterstützenden Funktionen nach Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass die geplante Übernahme bereits im ersten Jahr zu einem Anstieg des Gewinns je Aktie führen wird, unabhängig von den Annahmen zum AuMA-Wachstum.

Der Vorstand von Liontrust ist der Ansicht, dass die geplante Übernahme im besten Interesse der Liontrust-Aktionäre insgesamt liegt.

Wesentliche Bedingungen der geplanten Übernahme

Liontrust hat sich bereit erklärt, das gesamte ausgegebene Aktienkapital von RGH, der Holdinggesellschaft für das Vermögensverwaltungsgeschäft von River Global PLC, für eine Gesamtgegenleistung von bis zu 9,7 Millionen Pfund (die „Gegenleistung“) zu erwerben, bestehend aus:

7,6 Millionen £ für das RGH-Geschäft, d. h. ohne das Mandat für EOT, das durch die Ausgabe von 2.970.232 neuen Stammaktien mit einem Nennwert von jeweils 1 Pence aus dem Kapital der Gesellschaft („Liontrust-Aktien“) an River Global PLC, den alleinigen Aktionär von RGH, bei Vollzug erfüllt wird; und

Bis zu 2,1 Millionen Pfund werden durch die Ausgabe von bis zu 820.722 Liontrust-Aktien an River Global PLC, dem alleinigen Anteilseigner von RGH, oder, sofern die Anzahl der auszugebenden Liontrust-Aktien unter einem vereinbarten Schwellenwert liegt, nach alleinigem Ermessen der Gesellschaft in bar, bei der Übertragung von Vermögenswerten von EOT auf einen neuen offenen Fonds („Nachfolgefonds“) mit einer ähnlichen Anlagepolitik wie EOT. Der tatsächliche Wert dieser bedingten Gegenleistung wird auf der Grundlage der erwarteten annualisierten Nettoerträge des Nachfolgefonds berechnet

Zur Vermeidung von Zweifeln: Die geplante Übernahme umfasst nicht die Beteiligungen von River Global PLC am Parmenion-Fondsplattformgeschäft.

Wir gehen davon aus, dass River Global PLC die Gegenleistungsaktien und etwaige Anpassungsaktien zu gegebener Zeit an die Inhaber von A-Stammaktien von River Global PLC in dem Verhältnis ausschütten wird, in dem diese die A-Stammaktien halten. Dies unterstreicht das Bekenntnis zur gemeinsamen strategischen Vision des fusionierten Unternehmens.

Die Gegenleistungsaktien und etwaige Anpassungsaktien sind zu einem Preis von 255,8723 Pence pro Stammaktie auszugeben, was dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 30 Tage bis zum 13. März 2026 entspricht. Die Gegenleistungsaktien und etwaige Anpassungsaktien entsprechen etwa 4,79 % bzw. 1,32 % des durch die geplante Übernahme erweiterten Aktienkapitals von Liontrust5. Die an River Global PLC ausgegebenen Gegenleistungsaktien und etwaigen Anpassungsaktien unterliegen einer zweijährigen

eine einjährige Lock-up-Vereinbarung, die eine Ausnahmeregelung enthält, welche die Zuteilung der Gegenleistungsaktien und etwaiger Anpassungsaktien an die Inhaber von A-Stammaktien der River Global PLC ermöglicht, wobei bedeutende Inhaber von A-Stammaktien der River Global PLC, Harwood Capital LLP (6), North Atlantic Smaller Companies Trust und Mar4n Gilbert (Vorstandsvorsitzender von River Global PLC) ebenfalls eine zweijährige Lock-up-Vereinbarung unterzeichnet haben. Diese bedeutenden Aktionäre haben sich zudem bereit erklärt, hinsichtlich ihrer A-Stammaktien, die insgesamt 22,3 % des ausgegebenen Aktienkapitals von River Global PLC ausmachen, für die Transaktion zu stimmen.

Die Bedingungen der geplanten Übernahme beinhalten eine Absicherung gegen Kursverluste, die an Veränderungen des AuMA von RGH zwischen Vertragsunterzeichnung und Abschluss gekoppelt ist.

Der Abschluss der geplanten Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Erteilung der üblichen behördlichen Genehmigungen, der Tatsache, dass der Kaufvertrag (SPA) in Bezug auf die geplante Übernahme in jeder Hinsicht bedingungsfrei wird und nicht vor dem Abschluss gemäß seinen Bestimmungen gekündigt wurde, sowie der Genehmigung der Transaktion durch die Aktionäre von River Global PLC gemäß den Anforderungen der AIM-Regeln der Londoner Börse.

Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich bis zum 31. August 2026 erfolgen.

Finanzielle Kennzahlen

Wie berichtet, beliefen sich die Einnahmen von RGH aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren bis Ende September 2025 auf 11,5 Millionen Pfund. Die Run-Rate-Umsätze beliefen sich zum 27. Februar 2026 jedoch auf 10,5 Millionen Pfund7,8. Darüber hinaus ist RGH dank der ergriffenen Maßnahmen und nach einer erfolgreichen Phase der Kostenrationalisierung in den letzten 18 Monaten auf Run-Rate-Basis nahezu kostendeckend. Dies ist der Rahmen, der für die Berechnung des Wertes von RGH ohne EOT verwendet wird.

Die geplante Übernahme und anschließende Integration von RGH wird für das Unternehmen Transaktionskosten in Höhe von ca. 1,0 Mio. £ sowieReorganisationskosten, einschließlich Kosten im Zusammenhang mit dem Auslaufen bestehender Altverträge, in Höhe von ca. 12,5 Mio. £, die als außerordentliche Posten behandelt werden und in den Geschäftsjahren zum 31. März 2026 und 31. März 2027 anfallen, wobei der Schwerpunkt auf dem Geschäftsjahr zum 31. März 2027 liegt.

Liontrust hat sein Betriebsmodell und seine Infrastruktur in den letzten Jahren verbessert, unter anderem durch die Einführung einer neuen, einheitlichen, integrierten Front-Office-Lösung und die Auslagerung des Handels. Dies wird sicherstellen, dass die Integration schnell und effizient verläuft. Die Integration profitiert von den komplementären Initiativen und Rationalisierungsmaßnahmen, die River Global PLC in den letzten Jahren durchgeführt hat.

Nach Abschluss des Integrationsprozesses geht der Vorstand davon aus, dass RGH vor Transaktions- und Umstrukturierungskosten eine operative Marge von rund 50 Prozent erzielen und Kostensynergien in Höhe von 7,5 Millionen Pfund erzielen wird. Dementsprechend erwarten wir, dass die geplante Übernahme unser bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie für das am 31. März 2027 endende Geschäftsjahr steigern und in den Folgejahren zu einem wesentlichen Wertzuwachs führen wird.

Liontrust wurde bei der Due Diligence von Alpha Financial Markets Consulting UK Plc, der Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsgesellschaft RSM, Walker Morris LLP und Macfarlanes LLP unterstützt.

Nächste Schritte

Der Abschluss der geplanten Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung (oder, soweit zulässig, des Verzichts auf) bestimmter Bedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Der Zeitpunkt der Erfüllung bestimmter Bedingungen für den Abschluss ist daher ungewiss, es wird jedoch derzeit davon ausgegangen, dass der Abschluss vor Ende August 2026 erfolgen wird.

Aktienrückkaufprogramm

Am 20. November 2025 hat Liontrust ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 10 Millionen Pfund angekündigt, das bis Ende Juni 2026 abgeschlossen sein soll. Das Unternehmen hat Panmure Liberum Limited („Panmure Liberum“) mit der Durchführung und Verwaltung des Rückkaufs beauftragt und Panmure Liberum den unwiderruflichen Auftrag erteilt, in seinem Namen und unabhängig vom Unternehmen Stammaktien am Markt zu erwerben. Der Rückkauf erfolgt gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014. Ungeachtet der Bekanntgabe der geplanten Übernahme gibt es keine Änderung am Rückkaufprogramm, das wie vorgesehen fortgesetzt wird. (Liontrust/mc/hfu)

Weitere Details finden Sie im Englischen Orgininaltext hier ….

1 Quelle: Morningstar & Financial Express, Stand: 27. Februar 2026, Geldkurs zu Geldkurs, Gesamtrendite, nach Abzug von Gebühren, basierend auf der primären Anteilsklasse oder, falls erforderlich, auf der AlternaAve.

2 Ausgenommen sind AuMA im Zusammenhang mit EOT, wo der Vorstand von EOT eine strategische Überprüfung eingeleitet hat, sowie Mandate, bei denen Kunden ihre Absicht zur Kündigung bekundet haben, oder Fonds, die geschlossen werden.

3 Das AuMA von Liontrust belief sich zum Geschäftsschluss am 27. Februar 2026 auf 21,7 Milliarden Pfund.

4 Quelle: Financial Express vom 27. Februar 2026, Bid-to-Bid, Gesamtrendite, nach Abzug von Gebühren, basierend auf der primären Anteilsklasse.

5 Das ausgegebene Aktienkapital von Liontrust belief sich zum 13. März 2026 auf 61.978.418 Aktien.

6 Christopher Mills gilt als Chief Executive und Mitglied von Harwood Capital LLP als an den A-Stammaktien von River Global PLC beteiligt, die sich im Besitz verschiedener mit Harwood Capital LLP verbundener Fonds befinden. Christopher Mills ist zudem nicht geschäftsführender Direktor von River Global PLC.

7 Quelle: RGH & Liontrust. Die Run-Rate-Erlöse aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren wurden berechnet als Tagesdurchschnitt der von Dezember 2025 bis Februar 2026 vereinnahmten oder aufgelaufenen Netto-Verwaltungs- und Beratungsgebühren, multipliziert mit 365 und anschließend um die bekannten Verluste bereinigt.

8 Ohne Verwaltungsgebühren für EOT.

River Global Holdings