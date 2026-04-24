KEMARO schliesst Pre-Closing der Series-B-Finanzierungsrunde über 5 Millionen US-Dollar

Eschlikon – Der Schweizer Robotik-Pionier KEMARO hat erfolgreich 5 Millionen USD im Rahmen eines ersten Pre-Closings seiner Series-B-Finanzierungsrunde gesichert. Das frische Kapital ist vorgesehen, um das internationale Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen, mit einem primären Fokus auf die Skalierung der Aktivitäten in den USA sowie die Erweiterung des Produktportfolios.

Gegründet im Jahr 2016 hat sich KEMARO mit seinem Flaggschiff K900 als führender Anbieter im Bereich autonomer industrieller Bodenreinigung etabliert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigungssystemen bietet die Technologie von KEMARO eine Lösung, die speziell für komplexe, stark verschmutzte Industrieumgebungen wie Logistikzentren und Produktionsstätten entwickelt wurde.

Bewährte Markttraktion und globale Kundenbasis

KEMARO startet diese neue Skalierungsphase aus einer starken Position heraus. Das Unternehmen hat bereits über 1’500 Roboter an mehr als 600 Industriekunden weltweit verkauft. Dazu gehören große internationale Konzerne mit erheblichem Wachstumspotenzial wie Unilever, Nestlé, BMW und Amazon.

Strategischer Fokus: Skalierung des US-Marktes und Atlanta-Hub

Ein zentraler Bestandteil der Series-B-Runde ist die konsequente Expansion in Nordamerika. Um die Go-to-Market-Strategie direkt vor Ort voranzutreiben, wird Mitgründer Thomas Oberholzer in die USA übersiedeln. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von KEMARO für diese Schlüsselregion und stellt sicher, dass die Vision und Expertise des Unternehmens direkt in seinem wichtigsten Wachstumsmarkt vertreten sind.

Das Unternehmen hat offiziell seine US-Tochtergesellschaft KEMARO Inc. gegründet und die Eröffnung seines ersten US-Standorts in Atlanta bekannt gegeben. Dieser strategische Hub wird als Basis für Vertrieb, Customer Success und Marktentwicklung in ganz Nordamerika dienen.

„Die USA sind kein Experiment mehr; sie sind unser nächster großer Umsatzmotor“, so das Unternehmen. KEMARO verfügt über einen klaren Wettbewerbsvorteil im US-Markt durch seinen „Privacy by Design“-Ansatz. Da die Roboter keine visuellen Daten erfassen und auf 360°-Kameras verzichten, adressieren sie direkt Bedenken hinsichtlich Industriespionage, die bei vergleichbaren Lösungen häufig bestehen.

Portfolio-Erweiterung: K700 Compact

Neben der Marktexpansion unterstützt die Series-B-Finanzierung die Strategie von KEMARO, weitere industrielle Anwendungsfälle abzudecken. Das Unternehmen wird den neuen K700 auf den Markt bringen – ein Modell mit kompaktem Design, das speziell für engere Industrieflächen und geringere Durchfahrtshöhen entwickelt wurde.

Der K700 verzeichnet bereits hohe Vorbestellzahlen und ergänzt das Flaggschiff K900 zu einer umfassenden Flottenlösung für Industrieanlagen jeder Größe.

Der Wachstumspfad

Mit einem Gesamtziel von 20 Millionen USD für den vollständigen Abschluss der Series-B-Runde ist KEMARO gut positioniert, um in den kommenden Jahren 10’000 Roboter in Europa und den USA zu installieren. Die Mittel werden hauptsächlich eingesetzt, um die Vertriebs- und Wachstumsorganisation zu stärken, die internationale Marktführerschaft auszubauen und kontinuierliche Produktinnovationen voranzutreiben. (KEMARO/mc/hfu)