LITILIT sichert sich eine Finanzierung in Höhe von 8 Millionen Euro

Vilnius – LITILIT entwickelt ein modulares Femtosekunden-Lasersystem (FEMODA), das darauf ausgelegt ist, neue Laseranwendungen in bestehenden Grossindustrien zu erschliessen, wie beispielsweise die Massenfertigung von Metallwerkzeugen und die Aufbringung spezieller Beschichtungen auf grossen Oberflächen. FEMODA wird eine durchschnittliche optische Leistung von bis zu 1000 W anstreben – eine der höchsten Leistungen bei modularen industriellen Femtosekunden-Systemen.

Der Femtosekundenlaser-Hersteller LITILIT hat von der litauischen Nationalen Entwicklungsbank ILTE ein Darlehen in Höhe von 8 Millionen Euro für die Entwicklung eines modularen Femtosekundenlaser-Systems (FEMODA) erhalten, das die Einführung fortschrittlicher Laser beschleunigen und den Weg für neue Anwendungen ebnen soll. Das Gesamtvolumen des Projekts beläuft sich auf 10 Millionen Euro, wobei die Markteinführung der neuen Technologie für die zweite Hälfte des Jahres 2029 geplant ist.

Nikolajus Gavrilinas, CEO von LITILIT, das kürzlich den ersten Spatenstich für eine gross angelegte Femtosekundenlaser-Anlage in Vilnius gesetzt hat, sagt, dass das neue System die Anwendungsmöglichkeiten von Femtosekundenlasern erheblich erweitern wird.

„Derzeit werden Femtosekundenlaser vor allem bei der Herstellung hochwertiger Kleinteile eingesetzt. Unser neues Lasersystem wird neue Anwendungsmöglichkeiten in bestehenden Grossindustrien eröffnen, beispielsweise bei der Massenproduktion von Metallwerkzeugen und der Aufbringung spezieller Beschichtungen auf grossen Oberflächen wie Flugzeug- oder Karosserieteilen. Ausserdem wird es bestehende Femtosekundenlaser-Anwendungen beschleunigen – von der Unterhaltungselektronik über Displays bis hin zu Chips“, erklärt Gavrilinas.

Femtosekundenlaser nutzen extrem kurze Impulse, die Materialien bearbeiten, ohne die umgebende Struktur zu beschädigen. Diese Eigenschaft, auch als „kalte Ablation“ bekannt, macht sie unverzichtbar in Anwendungsbereichen, die von der Augenchirurgie und Gefässstents bis hin zur Herstellung von Computerchips und Bildschirmen reichen.

Gavrilinas merkt jedoch an, dass der Einsatz von Femtosekundenlasersystemen oft durch ihre hohen Anforderungen an Infrastruktur, Installation und Wartung eingeschränkt wird. Beispielsweise nutzen die meisten bestehenden Systeme eine Wasserkühlung, die ein spezielles Wasserumwälz- und Reinigungssystem erfordert, das regelmässig gewartet werden muss. Ausserdem basieren sie auf grossen, schweren optischen Modulen, die auf massiven optischen Sockeln montiert werden müssen, sowie auf empfindlicher Optik, um den Strahl an den Bearbeitungsort zu leiten. Aktuelle Systeme müssen zudem in einer Umgebung mit stabiler Temperatur betrieben werden.

Problemlose Integration in jede Fabrik

„All dies erhöht die Komplexität und schränkt die Einsatzmöglichkeiten der Laser ein. Wir entwickeln ein System, das Steuerelektronik, Optik und Kühlung in einer einzigen industriellen Einheit vereint, die sich problemlos in jede Fabrik integrieren lässt“, erklärt Gavrilinas. „Unsere neue modulare Plattform wird weniger empfindlich gegenüber Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Vibrationen sein, und ihre Module lassen sich zu einem leistungsstärkeren System kombinieren. Fällt ein Modul aus, muss nur dieses Modul ausgetauscht werden – nicht das gesamte System.“

FEMODA strebt eine durchschnittliche optische Leistung von bis zu 1.000 W an, aufgeteilt auf 10 bis 20 separate Strahlkanäle, von denen jeder Femtosekundenimpulse an einen anderen Bearbeitungspunkt einer Produktionslinie liefern kann. Laut Gavrilinas wird es eines der leistungsstärksten modularen Industriesysteme sein.

Markteinführung für zweite Hälfte 2029 geplant

LITILIT begann im Jahr 2024 mit der Entwicklung des Projekts und erhielt in diesem Jahr ein Darlehen in Höhe von 8 Millionen Euro von der litauischen Entwicklungsbank ILTE. Das Unternehmen plant, 2 Millionen Euro Eigenkapital zu investieren, bei einem Gesamtprojektvolumen von 10 Millionen Euro. Die Markteinführung des neuen Lasersystems ist für die zweite Hälfte des Jahres 2029 geplant.

FEMODA wird das Ziel von LITILIT vorantreiben, Femtosekunden-Lasersysteme skalierbar zu machen. Derzeit ist eines der grössten Hindernisse für die Einführung, dass es keine Möglichkeit gibt, leistungsstarke Femtosekunden-Lasersysteme in grossem Massstab zu produzieren, da die meisten herkömmlichen Systeme in der Herstellung komplex sind.

Um diese Skalierbarkeitslücke zu schliessen, hat LITILIT im Juni mit dem Aufbau einer neuen Laserfabrik mit hoher Kapazität in Vilnius begonnen, die im Herbst dieses Jahres den Betrieb aufnehmen und eine Jahresproduktion von 3.000 Femtosekundenlasern anstrebt.

LITILIT baut Laser auf der Grundlage einiger patentierter Erfindungen, die von den LITILIT-Mitbegründern Kęstutis Regelskis, Nerijus Rusteika und Gavrilinas in enger Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Physik und Technologie (FTMC) in Vilnius entwickelt wurden. (LITILIT/mc/hfu)