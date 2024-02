Lockheed Martin Ventures tätigt strategisches Investment in Meteomatics

Über Meteomatics

Meteomatics ist ein Unternehmen für Wetterinformationen und -technologien, das präzise Vorhersagen über die Auswirkungen des Wetters auf Unternehmen überall auf der Welt und zu jeder Zeit ermöglicht. Mehr als 450 Unternehmen, darunter CVS Health, Tesla, Swiss Re, Airbus, Toyota, Volkswagen und EDF Energy, verlassen sich auf Meteomatics, wenn es um Wetterdaten geht, die alle Bereiche von Energieeinsparungen, Logistik und Prozessautomatisierung bis hin zu Risikomanagement und Produktdesign massgeblich beeinflussen können. Die robuste Herangehensweise des Unternehmens an die Sammlung, Modellierung, Visualisierung und Bereitstellung von Wetterdaten kann selbst mit den anspruchsvollsten staatlichen und kommerziellen Diensten mithalten. Seine autonome Meteodrone in Verbindung mit hochauflösenden Wettermodellen ermöglicht eine granulare Sicht (bis zu einem Quadratkilometer) auf Wetterphänomene, die mit herkömmlicher Wettermesstechnik nicht regelmässig oder genau beobachtet werden. Der Hauptsitz von Meteomatics befindet sich in der Schweiz, die Niederlassung in den USA ist in Pennsylvania angesiedelt.