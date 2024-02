Lombard Odier erzielt 2023 weniger Gewinn

Genf – Die Genfer Privatbank Lombard Odier hat im vergangen Jahr den Betriebsertrag gesteigert. Unter dem Strich ging der Reingewinn jedoch wegen strategischer Investitionen zurück.

Der Betriebsertrag betrug 2023 laut einer Mitteilung vom Donnerstag 1,40 Milliarden Franken und lag somit 1,6 Prozent über dem Vorjahreswert. Der konsolidierte Reingewinn nahm hingegen im Jahresvergleich um gut 9 Prozent auf 221 Millionen Franken ab.

Es seien strategische Investitionen in den langfristigen Erfolg der Bank getätigt worden, heisst es dazu. Konkret habe man in das Anlageangebot, die Banktechnologieplattform sowie in das Personal investiert.

AuM auf Vorjahreshöhe

Die vom Institut verwalteten Kundenvermögen (AuM) beliefen sich zum Jahresende 2023 auf 193 Milliarden Franken und waren damit praktisch gleich hoch wie ein Jahr davor (192 Mrd). Positiven Nettoneugeldzuflüssen und günstigen Marktentwicklungen seien negative Währungseffekte gegenübergestanden. Die gesamten Kundenvermögen der Gruppe beliefen sich Ende 2023 auf 296 Milliarden Franken.

Die Bilanz sei weiterhin solide, liquide und konservativ investiert, betont die Bank. Die CET1-Quote per Ende Geschäftsjahr wird mit 32 Prozent angegeben, was einem der höchsten Werte der Branche entspreche.

Für 2024 gibt sich die 1796 gegründete Bank, die Ende 2023 rund 2900 Mitarbeitende in 26 Geschäftsstellen bzw. 19 Ländern beschäftigte, vorsichtig optimistisch, zumindest was die Konjunktur betrifft. (awp/mc/ps)