Lombard Odier IM erhält Zusage über 20 Mio Dollar für die Plastic Circularity-Strategie

Genf – Lombard Odier Investment Managers («LOIM») geben eine Zusage des Constitutional Reserve Fund of Monaco in Höhe von 20 Millionen Dollar für seine neue Plastic Circularity-Strategie bekannt.

Dieses Engagement stärkt die Position von LOIM als Vorreiter für nachhaltige Investitionen mit einer neuen wertschöpfenden Private-Equity-Strategie, die darauf abzielt, Innovationen über den gesamten Lebenszyklus von Kunststoffen zu fördern, um die Kreislauffähigkeit in allen Anwendungsbereichen (Verpackung, Textil, Bau, Transport, Elektronik) zu verbessern.

Die Strategie zielt auf Schlüsselthemen wie Sammel- und Sortierinfrastrukturen, technologiegestützte Recyclinginfrastrukturen, Design- und Produktionslösungen für verbesserte Recyclingfähigkeit und neue Nutzungsmodelle, die die Lebensdauer von Kunststoffen durch Wiederverwendung, Wiederbefüllung oder Reparatur von Kunststoffwaren verlängern. Sie tragen direkt zu einer kohlenstoffärmeren Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe bei.

Kunststoffabfälle in eine Ressource verwandeln

Heute verschwindet Plastik auf Kosten unseres Planeten im Abfall. Der Übergang zu einem Kreislaufmodell für Kunststoffe ist nicht nur positiv für die Natur, sondern stellt bis 2040 eine weltweite wirtschaftliche Chance von 1,2 Billionen USD dar. [1]

Ein Kreislaufmodell bedeutet, dass wir die Art und Weise, wie wir Kunststoff herstellen, verwenden und recyceln, ändern müssen, um Kunststoffabfälle und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen erheblich zu reduzieren.

Es entsteht eine neue Kunststoff-Wertschöpfungskette. Sie umfasst innovative Kunststoffmaterialien, neue Wege der Verwendung und Wiederverwendung von Kunststoffen sowie verbesserte Sammel-, Sortier- und Recyclingmöglichkeiten.

Es ist an der Zeit, den Plastikmüll sinnvoll zu nutzen

In dem Masse, in dem Regulierungsbehörden, Verbraucher und Unternehmen sich der Herausforderung des Plastikproblems bewusstwerden, ergeben sich Investitionsmöglichkeiten bei innovativen Lösungsanbietern, die es den Anlegern gleichzeitig ermöglichen, durch die Verringerung von Plastikmüll und Treibhausgasemissionen Wirkung zu erzielen.

Mit seiner Beteiligung an der Plastic Circularity-Strategie wird der Constitutional Reserve Fund des Fürstentums im Einklang mit dem Commitment von S.D. Fürst Albert II. seine Präsenz durch Investitionen in Unternehmen verstärken, die innovative Lösungen zur wirksamen Bekämpfung der globalen Erwärmung und zum Schutz der Ozeane anbieten.

Jean-Pascal Porcherot, Co-Head von LOIM und Managing Partner bei Lombard Odier, kommentiert: „Der monegassische Staatsfonds ist für seinen starken Nachhaltigkeitsfokus bekannt, und wir freuen uns, mit ihm als Schlüsselpartner zusammenzuarbeiten. Die Strategie der Kreislaufwirtschaft aus Kunststoff spiegelt das strategische Engagement von LOIM bei der Entwicklung innovativer Impact-Strategien für Kunden wider und unterstreicht die wichtige Rolle, die private Märkte bei der Erzielung von Nachhaltigkeitsergebnissen und attraktiven finanziellen Renditen spielen.» (LOIM/mc/ps)

[1] Quelle: Systemiq; Lau, Winnie und Reddy, Simon. Breaking the Plastic Wave: Top Findings for Preventing Plastic Pollution, The Pew Charitable Trusts. Veröffentlicht am 23. Juli 2020.