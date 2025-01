Lombard Odier Investment Managers lanciert DOM Global Macro Strategie mit 100 Millionen US-Dollar

Genf – Lombard Odier Investment Managers (LOIM) lanciert DOM Global Macro, eine neue liquide, diversifizierte Absolute-Return-UCITS-Strategie, mit der das Unternehmen seine Alternatives-Sparte für institutionelle und private Kunden weiter stärkt und ausbaut.

Die DOM Global Macro-Strategie, die mit 100 Mio. US-Dollar aufgelegt wird, geht Long- und Short-Positionen im gesamten liquiden Multi-Asset-Universum ein, um in allen Marktumfeldern eine konsistente, positive Performance zu erzielen.

In der Erkenntnis, dass sich Marktregime entwickeln und Korrelationen zusammenbrechen können, ist die Strategie darauf ausgelegt, erfolgreich durch Phasen von Marktstress zu navigieren und gleichzeitig das Potenzial für attraktive Renditen über Marktzyklen hinweg zu erhalten. Als Ergänzung zu traditionellen Portfolios strebt DOM Global Macro danach, Stabilität und Widerstandsfähigkeit wiederherzustellen.

DOM Global Macro verfolgt einen Multi-Strategie-Ansatz, bei dem proprietäre systematische Strategien mit diskretionärem Trading kombiniert werden, um ein diversifiziertes Portfolio über verschiedene Anlageklassen aufzubauen, das auf alternative und unkorrelierte Renditequellen ausserhalb der konventionellen Aktien- und Obligationenmärkte setzt.

Zu den wichtigsten Merkmalen der DOM Global Macro-Strategie gehören:

Zuverlässige Diversifizierung – weist eine geringe Korrelation zu traditionellen und vielen nicht-traditionellen Anlageklassen auf

Eingebaute Absicherung – zielt darauf ab, zuverlässigen Schutz zu bieten und Verluste in Zeiten von Marktstress zu minimieren

Taktischer Ansatz – passt sich dynamisch an Markt- und Makroumgebungen an und nutzt idiosynkratische Investitionsmöglichkeiten

Zugänglichkeit – ermöglicht Anlegern den Zugang zu liquiden Alternatives, indem niedrige Mindestanlagebeträge mit den Sicherheiten einer UCITS-Struktur kombiniert werden

Jean-Pascal Porcherot, Co-Leiter von LOIM und Managing Partner bei Lombard Odier, kommentiert: «Bei LOIM pflegen wir enge Partnerschaften mit unseren Kunden und helfen ihnen, die Risiken und Chancen, die sich über Marktzyklen hinweg ergeben, präzise zu managen. Mit der Lancierung von DOM Global Macro profitieren die Kunden von der umfassenden Expertise des Teams bei der Verwaltung von Multi-Asset-Makro-Strategien, die auf absolute Renditen abzielen. Die Einführung von DOM Global Macro ist ein wichtiger Meilenstein bei der Stärkung des Alternatives-Geschäfts von LOIM, da wir unser Angebot an differenzierten Strategien erweitern, die darauf abzielen, nachhaltigen Wert für unsere Kunden zu schaffen.»

Das DOM Global Macro-Team verfügt über mehr als 75 Jahre kumulierte Erfahrung aus verschiedenen Investmentbereichen und bringt ergänzende Fähigkeiten in allen Anlageklassen und im systematischen und/oder diskretionären Trading mit. Das fünfköpfige Investmentteam unter der Leitung von Valentin Petrescou und Didier Anthamatten, die im April 2024 zu LOIM kamen, verwaltete in den vergangenen vier Jahren gemeinsam 1,8 Mrd. US-Dollar in zwei früheren UCIT-Strategien und verfeinerte seinen Ansatz für Investitionen in allen Marktregimen und Zeiten erhöhter Volatilität. (LOIM/mc)

LOIM