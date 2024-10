Lombard Odier Investment Managers verstärkt mit Christèle Clémence den Wholesale-Vertrieb in der Schweiz

Zürich – Lombard Odier Investment Managers («LOIM») gibt heute die Ernennung von Christèle Clémence als Senior Sales für Strategic Accounts bekannt. Das Unternehmen will seine Wholesale-Vertriebsplattform in der Schweiz weiter stärken und seinen Marktanteil über alle Anlageklassen hinweg erhöhen.

In ihrer neuen Funktion bei LOIM ist Christèle Clémence verantwortlich für die Stärkung des Vertriebsangebots bei strategischen Intermediären, darunter globale Finanzinstitute, Banken sowie Vermögensverwalter und Family Offices in der Deutschschweiz.

Christèle Clémence ist in Zürich ansässig und verfügt über umfassende Erfahrung in der Geschäftsentwicklung im Asset Management. Zuletzt eröffnete sie die Schweizer Niederlassung eines US-Vermögensverwalters, wo sie für die Geschäftsentwicklung in der Schweiz und in den deutschsprachigen Regionen Europas zuständig war. Davor war Christèle Clémence stellvertretende Leiterin des Wholesale-Geschäfts bei Robeco. Sie hatte auch leitende Funktionen bei UBS und der Bank Syz inne.

Christèle Clémence ist ausserdem Ausschussmitglied von Women in Sustainable Finance und Vorstandsmitglied einer Non-Profit-Organisation. Sie berichtet an Samira Sadik, Leiterin des Wholesale-Vertriebs Schweiz bei LOIM.

Samira Sadik kommentiert: «Die Schweiz ist ein strategischer Markt für das Wholesale-Geschäft von LOIM und eine wichtige Schwerpunktregion für das Unternehmen. Wir freuen uns sehr, dass Christèle das Wachstum unserer Wholesale-Kundenbasis in der Schweiz unterstützen wird. Mit ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft für den Übergang zu zweckorientierten Investitionen wird sie eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden sicherstellen.» (LOIM/mc/ps)