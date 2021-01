Lombard Odier wird Gründungspartner der Natural Capital Investment Alliance des Prince of Wales

Genf – HSBC Pollination Climate Asset Management, Lombard Odier und Mirova, eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, sind die Gründungspartner der Natural Capital Investment Alliance („die Allianz“), die von Prinz Charles im Rahmen seiner Sustainable Markets Initiative ins Leben gerufen wurde. Die Allianz verfolgt das Ziel, die Entwicklung von Naturkapital als Anlagethema zu beschleunigen, hierbei die 120 Billionen Dollar schwere Investmentbranche einzubinden und dieses private Kapital wirksam und effizient für Anlagechancen im Bereich Naturkapital einzusetzen.

Während sich die Welt mit der Bewältigung der Klima- und Biodiversitätskrise auseinandersetzt, wächst das Interesse, in die Nutzung und den Erhalt des Naturkapitals zu investieren und auf diese Weise zur Emissionsreduktion, Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und Förderung von nachhaltigem Wirtschaftswachstum sowie zur Schaffung von Arbeitsplätzen beizutragen. Die Hälfte des globalen Bruttoinlandsprodukts hängt von Naturkapital ab, dennoch gibt es derzeit nur eine begrenzte Anzahl von Initiativen, welche die Natur als Anlagechance fördern. Um diese Chance umfassend zu nutzen, bedarf es eines finanziell orientierten Ansatzes, der Naturkapital als Investmentthema über verschiedene Anlageklassen hinweg integriert, sowie einer gezielteren Förderung von Anlagemöglichkeiten im Bereich Naturkapital. Dies ist die Zielsetzung der neu gebildeten Allianz.

Die drei Gründungspartner – HSBC Pollination Climate Asset Management, Lombard Odier und Mirova – sind hinsichtlich „Natural Capital Investing“ etablierte Pioniere, die spezifische Vehikel oder Strategien für Investitionen in Naturkapital lanciert oder entwickelt haben.

HSBC Pollination Climate Asset Management, ein Joint Venture zwischen HSBC Global Asset Management und der auf das Thema Klimawandel spezialisierten Beratungs- und Investmentfirma Pollination, führt gerade eine Reihe von Naturkapitalfonds ein, die direkt in den Erhalt, den Schutz und die Aufwertung der Natur investieren. Lombard Odier lancierte im vergangenen Jahr die erste globale Aktienanlagestrategie ihrer Art für Naturkapital, die von Seiner Königlichen Hoheit, dem Prinzen von Wales angeregt und in Zusammenarbeit mit der im Rahmen der Sustainable Markets Initiative gegründeten Circular Bioeconomy Alliance weiterentwickelt wurde. Mirova hat eine Naturkapitalplattform gegründet, auf der mehr als 30 Experten Strategien in den Bereichen Bodensanierung, Blue Economy (d.h. faire und saubere Kreislaufwirtschaft) und Waldschutz erarbeiten.

Die Allianz will Mitglieder der Finanzgemeinde gewinnen, um Skaleneffekte zu generieren und das zwischen Investoren und Vermögensverwaltern vorhandene Synergiepotenzial zu erschliessen.

Dabei werden folgende Ziele angestrebt:

bis 2022 USD 10 Mrd. für Naturkapital-Themen entlang aller Anlageklassen zu mobilisieren;

als zentrale Anlaufstelle für globale Unternehmen und Finanzinstitute zu dienen, die ihre Investitionen in Naturkapital zugunsten der Wiederherstellung der Biodiversität erhöhen wollen (unter anderem durch CO2-Kompensationen);

Anlage-Know-how und Expertise zu teilen, um Naturkapital als Anlagethema zu fördern und die Skalierbarkeit entsprechender Vehikel sowie die zahlreichen Möglichkeiten über die verschiedenen Anlageklassen hinweg aufzuzeigen.

Prinz Charles, der Prinz von Wales, sagte auf dem One Planet Summit: „Die Wechselbeziehung zwischen der menschlichen Gesundheit und dem Zustand des Planeten war noch nie so deutlich wie heute. Für so viele der Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, hat uns die Natur mit dem Wissen aus Milliarden von Jahren der Evolution bereits die Lösungen geliefert. Aber die Zeit läuft uns davon, und wir sind dabei, durch viele Arten zu vernichten, aus denen wir innovative und nachhaltige Produkte für die Zukunft entwickeln können. Wir müssen nun dringend versuchen, die Situation zu retten, indem wir in das Naturkapital als Motor unserer Wirtschaft investieren.“

„Das ist auch der Grund, warum ich eine Natural Capital Investment Alliance ins Leben gerufen habe. Sie soll uns dabei helfen, eine gemeinsame Sprache für Investitionen in Naturkapital zu finden, damit wir anfangen können, Finanzmittel bereitzustellen und den Kapitalfluss zu verbessern.“

Christof Kutscher, Executive Chairman von HSBC Pollination Climate Asset Management, sagte: „Wir wissen: Die Natur ist eine Kapitalressource. Wegen des Raubbaus an der Natur, der in den letzten 100 Jahren betrieben wurde, steht die Menschheit jetzt möglicherweise vor ihrer bislang grössten Herausforderung. Es ist fünf vor zwölf, wir müssen jetzt rasch und umfassend handeln. Investitionen in die Natur stellen eine grosse Anlagechance dar, die es zum Schutz unserer Zukunft unbedingt zu ergreifen gilt.“

Hubert Keller, Geschäftsführender Teilhaber der Lombard Odier Gruppe, sagte: „Für die Investmentbranche ist Rendite das Hauptziel, wobei der Übergang zu einem nachhaltigeren Wirtschaftsmodell, das die Natur nutzt und gleichzeitig schützt, heute einige der überzeugendsten Wachstums- und Renditechancen eröffnet. Bei Lombard Odier entwickeln wir Lösungen, mit denen Anleger ihr Kapital so positionieren können, dass sie von dieser noch ungenutzten Investmentopportunität profitieren. Wir sind stolz darauf, Gründungsmitglied dieser wichtigen, von der Vision Seiner Königlichen Hoheit inspirierten Allianz zu sein und zur Mobilisierung von Kapital in der Dimension beizutragen, wie sie aufgrund der Chance und der Herausforderungen erforderlich ist.“

Philippe Zaouati, CEO von Mirova, sagte: „Der Schutz und die Wiederherstellung des Naturkapitals stellen eine globale Herausforderung, aber auch eine echte Chance dar. Mit der Kooperation mit wegweisenden Finanzpartnern unter der Führung Seiner Königlichen Hoheit, dem Prinzen von Wales verfolgt Mirova das Ziel, dem Anlagethema Naturkapital einen weiteren Schub zu verleihen und die Entwicklung einer umweltfreundlichen Wirtschaft zu unterstützen. Durch die Gewinnung weiterer Investoren wie Pensionskassen und Versicherungsgesellschaften lassen sich erhebliche finanzielle Mittel zur Unterstützung von Unternehmen aufbringen, die sowohl attraktive Renditen als auch spürbare positive Umwelt- und Sozialeffekte generieren. Mit diesem Ansatz rückt die Erfüllung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung in Griffweite.” (Lombard Odier/mc)

