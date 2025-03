machineMD gewinnt Topcon Healthcare als Hauptinvestor zur Förderung der Neurodiagnostik

Über machineMD: machineMD ist ein Medizintechnikunternehmen, mit Hauptsitz in der Schweiz und einer Niederlassung in Boston, das Innovationen an der Schnittstelle zwischen Neurowissenschaften und Augenheilkunde entwickelt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Messung von Hirnfunktionen radikal zu verbessern, mit der Vision einer Welt, in der Menschen eine genaue, schnelle und frühzeitige Diagnose von Hirnstörungen erhalten

www.machineMD.com



Über Topcon Healthcare: Topcon Healthcare, Inc. ist Teil der Topcon Corporation. Wir sind ein führender Anbieter von Lösungen für das digitale Gesundheitswesen, dessen Vision es ist, den Zugang und die Qualität der Gesundheitsversorgung zu verbessern und gleichzeitig die Kosten für die Pflege zu senken. Um diese Vision zu verwirklichen, haben wir Healthcare from the Eye entwickelt, eine Strategie, die KI-Modelle auf Bildgebungsdaten des Auges anwendet, um eine frühere Erkennung und ein besseres Management von Krankheiten zu ermöglichen. Healthcare from the Eye wird von Harmony unterstützt, einer cloudbasierten, herstellerübergreifenden digitalen Gesundheitsinformationsplattform, die ein vernetztes Pflegeökosystem ermöglicht.