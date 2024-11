Maerki Baumann etabliert Technology Advisory Board

Zürich– Die Zürcher Privatbank Maerki Baumann & Co. AG wird per 1. Januar 2025 ein Technology Advisory Board unter der Leitung von Marc P. Bernegger etablieren. Diesem gehören weiter PD Dr. Alexander Ilic und Sandra Tobler an.

Der Fokus des Expertengremiums wird auf strategischen Themen mit Technologiebezug liegen. Damit verbunden ist die Überzeugung des Familienunternehmens, dass disruptive Technologien und neue Unternehmen wie Fintechs die Finanzindustrie und die Bankenbranche in Zukunft stark prägen werden. Das Technology Advisory Board wird den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Maerki Baumann bei der Weiterentwicklung, Digitalisierung und Innovation des Geschäftsmodells aktiv unterstützen.

Die Verantwortung für das Technology Advisory Board von Maerki Baumann haben Verwaltungsrat und Geschäftsleitung Marc P. Bernegger anvertraut. Er wird das Gremium aufbauen und leiten. Bernegger ist seit über zwanzig Jahren Gründer, Verwaltungsrat und Geschäftsführer zahlreicher Firmen mit Technologiefokus. In der jüngeren Vergangenheit war er als erfolgreicher Unternehmer in den Bereichen Blockchain bzw. Krypto sowie Longevity aktiv. Er verfügt über umfassende strategische, betriebswirtschaftliche sowie technologische Kompetenzen und ist in Wirtschaft und Wissenschaft bestens vernetzt. Das World Economic Forum hatte Marc P. Bernegger als «Technology Pioneer» ausgezeichnet. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Zürich und absolvierte die Singularity University im Silicon Valley.

Teil des Gremiums ist auch Alexander Ilic, Mitgründer und Geschäftsführer des AI Centers der ETH Zürich. Er ist ein angesehener Wissenschaftler sowie Deep-Tech-Unternehmer und -Investor. So hatte er das Computer-Vision-Start-up Dacuda mitgegründet, das später von einem Augmented-Reality-Pionier übernommen wurde. Das Swiss Economic Forum hatte Alexander Ilic den «Swiss Economic Award» verliehen und die Universität St. Gallen bzw. Ernst & Young erkoren ihn beide zum «Unternehmer des Jahres». Er habilitierte sich an der Universität St. Gallen, promovierte an der ETH Zürich und erlangte einen MSc an der TU München.

Komplettiert wird das Advisory Board durch Sandra Tobler, Tech-Unternehmerin mit Schwerpunkt in IT-Security. Sie entwickelte als Mitgründerin, Chairwoman und CEO das ETH-Spin-off Futurae zu einem international führenden Unternehmen für starke Authentifizierung, Transaktionssicherheit und Betrugserkennung. Zudem gehört sie dem Lenkungsausschuss zur Umsetzung der Nationalen Cyberstrategie der Eidgenossenschaft an. Zuvor engagierte sie sich für das Schweizer Fintech-Ökosystem, das sie auch in den USA repräsentierte. Sandra Tobler hat einen MA in Internationalen Beziehungen der Universität Genf und absolvierte die Singularity University in Santa Clara. (pd/mc/pg)