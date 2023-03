Martin Neff tritt als Chefökonom von Raiffeisen Schweiz zurück

St.Gallen – Martin Neff, seit 2013 Chefökonom von Raiffeisen Schweiz, tritt im Verlauf des dritten Quartals 2023 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird per 1. Juli 2023 Fredy Hasenmaile. Derzeit ist Hasenmaile Head of Real Estate Economics und Managing Director bei der Credit Suisse. Als solcher verantwortet er seit 2006 das Immobilienresearch der Bank und verfügt über fundierte Kenntnisse des hiesigen sowie der ausländischen Immobilienmärkte. Während seiner insgesamt 20-jährigen Tätigkeit bei der Credit Suisse hat er verschiedenen Führungsfunktionen im Economic und Real Estate Research wahrgenommen. Hasenmaile verfügt über einen Masterabschluss in Economics & Finance der Universität Zürich.

«Wir freuen uns, dass wir mit Fredy Hasenmaile einen profilierten Ökonomen und wiederum einen ausgewiesenen Kenner des Schweizer Immobilienmarkts als Chefökonom gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung, seinen analytischen Fähigkeiten und seinem Gespür für Trends das Economic Research von Raiffeisen Schweiz erfolgreich weiterentwickeln wird», sagt Roger Reist, Leiter Departement Firmenkunden, Treasury & Markets und Mitglied der Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz.

«Martin Neff danke ich im Namen der Geschäftsleitung für sein ausserordentliches Engagement für Raiffeisen. Martin Neff hat seit seinem Eintritt im Jahr 2013 das Economic Research erfolgreich aufgebaut und kontinuierlich weiterentwickelt. Mit seiner breiten ökonomischen Expertise und seinen pointierten Analysen trug er massgeblich dazu bei, die öffentliche Diskussion mitzuprägen. Für seine persönliche Zukunft wünsche ich ihm alles Gute», so Roger Reist. (Raiffeisen/mc/ps)