Maverix erreicht Gewinnzone – deutliches Ertragswachstum und europäische Expansion 2025

Zürich – Maverix Securities AG, ein von der FINMA reguliertes Schweizer Wertpapierhaus, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Das Unternehmen hat die Profitabilität erreicht und erstmals seit der Umfirmierung wieder einen Gewinn erzielt. Der Geschäftsertrag stieg auf CHF 20.5 Mio., der Jahresgewinn belief sich auf CHF 223 Tsd. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf CHF 283.7 Mio.

Zudem eröffnete Maverix mit einer Gesellschaft in Paris erstmals eine Präsenz in der Europäischen Union.

Rückkehr in die Gewinnzone nach vier Jahren Aufbau

Das Geschäftsjahr 2025 markiert den Übergang in die Profitabilität. Nach dem Aufbau der Emissionsplattform im Jahr 2022, der FINMA-Lizenzierung im Jahr 2023 und dem ersten vollständigen operativen Geschäftsjahr 2024 schloss Maverix das Jahr 2025 erstmals mit einem Gewinn von CHF 223 Tsd. ab. Das Ergebnis ist auf eine Kombination aus Kostenkontrolle und gezielten Investitionen zurückzuführen. Der Geschäftsertrag stieg um 43% auf CHF 20.5 Mio. (Vorjahr: CHF 14.4 Mio.) und erreichte damit den höchsten Wert seit Bestehen der Gesellschaft. Rund ein Drittel der operativen Einnahmen stammt aus dem Emissions- und Handelsgeschäft, ergänzt durch einen höheren übrigen ordentlichen Erfolg.

Wesentliche Kennzahlen des Geschäftsjahres 2025

Geschäftsertrag: CHF 20.5 Mio. (+43% ggü. Vorjahr: CHF 14.4 Mio.)

Jahresergebnis: Gewinn von CHF 223 Tsd. (Vorjahr: Verlust CHF 3.9 Mio.)

Bilanzsumme: +88% auf CHF 283.7 Mio. (Vorjahr: CHF 150.9 Mio.), davon CHF 235.5 Mio. aus Eigenemissionen.

Verwaltete Vermögen (AUM): CHF 365 Mio.; Gesamttotal inkl. Assets under Administration: CHF 815 Mio.

Primärmarkttransaktionen: Rund CHF 3 Milliarden Nominal mit Dritt- und Eigenemissionen, höchster Wert seit Bestehen der Gesellschaft

Transaktionsvolumen: Mehr als CHF 1.5 Milliarden auf der Execution-Plattform.

Geschäftsaufwand: +10% auf CHF 20.0 Mio. (Vorjahr: CHF 18.2 Mio.) bei gleichzeitigem Ausbau der Geschäftstätigkeit

Eigenkapital: CHF 10.0 Mio. per 31.12.2025 (Vorjahr: CHF 5.8 Mio.), Kapitalerhöhung von CHF 4.50 Mio.

Europäische Expansion: PSI-Lizenz und Markteintritt Frankreich

Ein Meilenstein im letzten Geschäftsjahr war der Erhalt der PSI-Lizenz der französischen Finanzaufsichtsbehörden AMF und ACPR. Diese ermöglicht es Maverix, als vollständig reguliertes Wertpapierhaus unter MiFID II tätig zu sein. Mit dem Start der Maverix Securities (Europe) SA mit einem Office in Paris wurde die erste lizenzierte EU-Gesellschaft von Maverix gegründet – eine strategische Drehscheibe für die Europäische Union und der Ausgangspunkt für die Erschliessung weiterer europäischer Märkte.

Gleichzeitig hat Maverix den Fokus konsequent auf das Kerngeschäft ausgerichtet. In diesem Zusammenhang wurde im vergangenen Jahr ein Management-Buyout von CATWM, der Wealth-Management-Sparte, durch die Geschäftsleitung vollzogen. CATWM steht seither nicht mehr unter der konsolidierten Gruppenaufsicht der FINMA.

Maverix wurde 2025 erneut mit dem ETP Award ausgezeichnet (Newcomer Award, Swiss ETF Awards) und bestätigte damit seine Innovationskraft und wachsende Marktpräsenz.

Ausblick 2026: Profitabilität, digitale Innovation und internationales Wachstum

Für 2026 setzt Maverix den Fokus konsequent auf Massnahmen zur Profitabilitätsverbesserung sowie auf die Weiterentwicklung der digitalen Produktwelt. Bereits Anfang 2026 konnte Maverix erstmals Renditeoptimierungsprodukte auf Kryptowährungen für den öffentlichen Vertrieb in der Schweiz emittieren. Gleichzeitig wird die Plattforminfrastruktur modernisiert, um Time-to-Market, Transparenz und Effizienz weiter zu erhöhen. Mit Onyx führt Maverix in Kürze ein neues Order-Management-System ein, das Kunden durch Echtzeit-Transparenz, automatisierte Prozesse und eine API-basierte Anbindung eine effizientere und integrierte Orderabwicklung für AMCs ermöglicht.

Die strategischen Schwerpunkte für 2026 umfassen diszipliniertes Wachstum durch regionale und internationale Expansion, ausgewählte Partnerschaften sowie eine weitere Intensivierung der Aktivitäten im Bereich Public Distribution.

Giuliano Glocker, Co-CEO, kommentiert: «Die Rückkehr in die Gewinnzone zeigt, dass unser Geschäftsmodell funktioniert und unsere strategischen Investitionen der letzten Jahre Früchte tragen. Mit der gestärkten Kapital- und Ertragsbasis verfügen wir über die nötige Stabilität und Unabhängigkeit, um unsere Strategie langfristig umzusetzen.»

David Schmid, Co-CEO, ergänzt: «2025 hat gezeigt, dass Maverix nicht nur operativ skaliert, sondern auch seine Marktpräsenz gezielt und nachhaltig ausbauen kann. Der Aufbau von Maverix Securities (Europe) SA in Paris eröffnet uns den Zugang zum europäischen Markt unter MiFID II und ist ein entscheidender Schritt in unserer internationalen Wachstumsstrategie. Parallel dazu treiben wir die gezielte Expansion in ausgewählten Kernregionen wie Asien, dem Mittleren Osten und weiteren internationalen Wachstumsmärkten voran, stets mit einem klaren Fokus auf skalierbare Partnerschaften und lokale Verankerung. Unser Ziel bleibt unverändert: Maverix als global vernetzte, technologiegetriebene Plattform für strukturierte Produkte und digitale Anlageinstrumente zu etablieren und unseren Kunden weltweit einen effizienten, transparenten und innovativen Zugang zu Investmentlösungen zu bieten.» (Maverix/mc/hfu)