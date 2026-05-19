Investerra lanciert ersten digitalen Green Bond

St. Gallen – Die Investerra AG bringt erstmals eine digitale Green-Bond-Emission an den Markt: Den „Digital Green Bond 31“. Parallel dazu platziert das Unternehmen mit dem „Green Bond 29“ eine klassische Anleihe für professionelle Anleger. Mit beiden Emissionen will Investerra zusätzliche Mittel für die Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbarer Energieinfrastruktur in der Schweiz mobilisieren. Dazu zählen insbesondere Investitionen in Photovoltaik, Wärmepumpen, Energiespeicher, Biogaslösungen sowie Wärmeverbundsysteme.

Der Digital Green Bond 31 hat ein Emissionsvolumen von CHF 4 bis 10 Millionen, eine Laufzeit von fünf Jahren sowie einen Zinssatz von 2.75 % p.a. und wird in Zusammenarbeit mit der ISP Bank in Zürich emittiert. Eine wesentliche Ambition der Emission ist die Sicherstellung der Handelbarkeit des Digital Green Bond 31 an einem Sekundärmarkt.

Investerra plant, die Zulassung der Anleihe zum Handel an der BX Digital zu beantragen. Durch die intelligente Verbindung klassischer Finanzierungsstrukturen mit innovativen digitalen Lösungen entsteht ein moderner, effizienter und transparenter Zugang zu nachhaltigen Projekten. Parallel dazu emittiert Investerra den klassischen Green Bond 29 mit einem Volumen von CHF 5 bis 20 Millionen, einer Laufzeit von drei Jahren und einem Zinssatz von 2.25 % p.a. Der Green Bond 29 richtet sich ausschliesslich an institutionelle bzw. professionelle Anleger.

Domenic Kurt, CEO Investerra AG, über diesen weiteren Meilenstein: „Dass unser Unternehmen als Wegbereiterin der digitalen Verknüpfung der Finanz- und Energiewelt nun auch das erste Unternehmen der Schweiz ist, welches einen digitalen handelbaren Green Bond herausgibt, freut mich sehr. Ich bin stolz auf unser Team.“

Matthias Moser, VR-Mitglied von Investerra ergänzt: „Investerra schafft eine zukunftsorientierte Plattform, die Renditen mit nachhaltiger Wirkung verbindet. Die Anleger profitieren dabei nicht nur von der weiterhin wachsenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien, sondern auch von den technologischen Fortschritten im Schweizer Kapitalmarkt.“

BX Digital ist der erste in der Schweiz von der FINMA bewilligte Handelsplatz für den Handel und die Abwicklung digitaler Assets. Sie arbeitet derzeit daran, die bewilligte Finanzmarkt-struktur in Betrieb zu nehmen und damit künftig einen regulierten Rahmen für den Handel und die Abwicklung digitaler Vermögenswerte sowie einen Sekundärmarkt zu schaffen. (Investerra/mc/hfu)