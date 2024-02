MeduSoil sichert sich 5,2 Mio Franken für die internationale Expansion

Lausanne – MeduSoil, ein Unternehmen im Bereich nachhaltiger Materialien, erreicht mit dem erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde einen Meilenstein und sichert sich 5,2 Millionen CHF. Mit dieser Investition tritt MeduSoil in eine neue Expansionsphase ein und stärkt seine Produktions- und Vertriebskapazitäten. MeduSoil konzentriert sich auf die Stärkung seiner Präsenz in der Schweiz und in Europa und ist bereit, internationale Nachhaltigkeitsinitiativen voranzutreiben.

MeduSoil hat sich auf die Entwicklung von Bindemitteln auf biomineralischer Basis für den Baustoffsektor spezialisiert und stellt damit die herkömmliche Abhängigkeit von chemischen Synthesen oder abgebauten Rohstoffen für Bindemittel in Frage. Durch innovative Biosynthese positioniert sich MeduSoil als Branchenführer, um den Übergang des Bausektors zu robusten Bauanwendungen voranzutreiben. MeduSoil beliefert bereits internationale Märkte und unterstützt seine Kunden dabei, den Netto-Null-Emissionsausstoss zu erreichen und gleichzeitig eine kompromisslose strukturelle Leistung zu gewährleisten. Das Unternehmen zeichnet sich in Bereichen wie Erdbau, Spezialfundamente und Schutzmassnahmen aus, die die Widerstandsfähigkeit der gebauten Umwelt gegen Naturgefahren erhöhen.

Diese Post-Seed-Runde, die von bestehenden Investoren unterstützt wird, stellt einen wichtigen Meilenstein dar, da MeduSoil in das renommierte Portfolio des Technologiefonds aufgenommen wird. Die erfolgreiche Finanzierungsrunde folgt auf den Erhalt eines SIP der Innosuisse, mit dem MeduSoil die Entwicklung seines Portfolios an intelligenten Bindemitteln weiter vorantreibt.

MeduSoil hat 2018 die zweite Stufe von Venture Kick gewonnen. (Venture Kick/mc/hfu)

MeduSoil