Michel Yigit wird Head EAM Schweiz und GL-Mitglied der LGT Bank Schweiz

Zürich/Vaduz – Die LGT Bank Schweiz hat per 1. November 2023 Michel Yigit zum neuen Geschäftsleitungsmitglied und zum Leiter External Asset Managers (EAM) Schweiz ernannt, vorbehältlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

Michel Yigit ist seit 2018 in diversen Führungsfunktionen im Intermediärbereich der Bank Julius Bär tätig, unter anderem als Market Head Intermediaries Deutschschweiz, Tessin und Global Custody. Zuvor war er Leiter Intermediaries Northern Europe und UK und zuständig für den Aufbau des Bereich Business Development & Consulting. Von 2003 bis 2015 hatte er diverse Vertriebs- und leitende Funktionen bei der UBS inne; ab 2012 unter anderem als Business Developer Global Financial Intermediaries. Er hat einen Abschluss als Betriebsökonom FH der HWZ (Hochschule für Wirtschaft Zürich/Winterthur), ist Certified Wealth Management Advisor (CWMA) und war Referent am Swiss Finance Institute.

Michel Yigit wird per 1. November 2023 die neu geschaffene Funktion des Head EAM Schweiz übernehmen und zudem Einsitz in die Geschäftsleitung der LGT Bank Schweiz nehmen.

Marcel Suhner ersetzt Yigit

Julius Bär hat Marcel Suhner als Nachfolger von Yigit als Leiter des Geschäfts mit unabhängigen Vermögensverwaltern und Finanzberatern in der Deutschschweiz und im Tessin ernannt. Er übernimmt die Aufgabe per sofort, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Suhner ist laut dem Communiqué seit 2015 für Julius Bär tätig, zuletzt als Head Intermediaries Europe. Als solcher habe er das Geschäft mit Intermediär-Kunden in Grossbritannien und in ganz Europa ausgebaut. Diese Funktion übernehme nun ad interim David Reymond, Head Intermediaries APAC & EMEA. (mc/pg)

LGT Bank Schweiz