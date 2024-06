Microcaps erhält 9,3 Millionen Schweizer Franken in Serie-A-Finanzierung

Schlieren – Microcaps, ein Pionier im Bereich der fortschrittlichen Mikroverkapselungstechnologie, hat in einer Finanzierungsrunde der Serie A erfolgreich 9,3 Millionen Schweizer Franken aufgebracht. Mit diesem Kapital kann das Unternehmen seine Produktionskapazität erhöhen und so die steigende Nachfrage nach seinen innovativen, ethanolfreien Parfümperlen bedienen.

Microcaps, ein Innovator im Bereich der fortschrittlichen Mikroverkapselungstechnologie, hat seine Finanzierungsrunde der Serie A abgeschlossen und 9,3 Millionen Schweizer Franken eingenommen. Diese beträchtliche Kapitalerhöhung ist ein entscheidender Moment für das Unternehmen, das die wachsende Nachfrage nach seinem einzigartigen, ethanolfreien Parfümprodukt, den Perfume Pearls, decken möchte. Die Finanzierungsrunde der Serie A zog neue private Investoren an und erweiterte das Unterstützungsnetzwerk des Unternehmens, mit Beiträgen von bestehenden Aktionären wie Helvetica Capital, der Zürcher Kantonalbank und der ETH Foundation. Diese solide finanzielle Unterstützung unterstreicht das anhaltende Vertrauen in die Vision und strategische Ausrichtung von Microcaps.

Verbesserung der Produktionsanlagen

Die 9,3 Millionen Schweizer Franken, die eingenommen wurden, werden in die Verbesserung der Produktionsanlagen von Microcaps und in die Weiterentwicklung von Anwendungen über die Parfümherstellung hinaus investiert. Durch die Erweiterung der Produktionskapazitäten will Microcaps die rechtzeitige Lieferung seiner ethanolfreien Parfümperlen sicherstellen, um die steigende Marktnachfrage zu decken. Diese Erweiterung wird auch die kontinuierliche Forschung und Entwicklung unterstützen und sicherstellen, dass das Unternehmen bei der Mikroverkapselungstechnologie für verschiedene Anwendungen weiterhin führend bleibt.

Microcaps wurde von 2020 bis 2023 unter die TOP 100 Schweizer Startups gewählt, gewann 2019 die Endrunde von Venture Kick und nahm im selben Jahr an Venture Leaders Technology teil.

„Die Roadshow hatte einen unglaublichen Einfluss auf mich als aufstrebenden Unternehmer”, kommentierte Alessandro Ofner, Co-CEO und Mitbegründer von Microcaps. „Dieses Programm hat mir eine neue Welt voller Möglichkeiten eröffnet und meinem unternehmerischen Denken und unserer Firma einen großen Sprung nach vorne ermöglicht.” (Venturelab/mc/hfu)

