MicroStrategy und Tesla besitzen 80 Prozent der BTC, die von den 10 grössten öffentlichen Unternehmen gehalten werden

London – Laut den von tradingplatforms.com vorgelegten Daten besitzen MicroStrategy und Tesla 169’044 der 211’624 BTC, welche die 10 grössten öffentlichen Unternehmen besitzen. Diese Beteiligung entspricht 80 Prozent des Bestandes dieser Institutionen.

Edith Reads von Trafingplatforms.com hat sich zu diesen Daten geäussert. Sie bemerkt: «Es hat ein deutlicher Wandel in der Denkweise der Unternehmen über Kryptowährungen und insbesondere BTC stattgefunden. Viele beginnen, sie als brauchbare Investitionsmöglichkeiten zu sehen. Außerdem ist BTC aufgrund seiner Knappheit und seines Wertes eine bessere Absicherung gegen Inflation als Gold.»

Diversifizierung und «digitales Gold»

MicroStrategy, ein führendes Unternehmen für Geschäftsanalysen, stimmt mit Ediths Beobachtungen überein. Den Daten zufolge hält das Unternehmen die meisten BTC für ein öffentliches Unternehmen. Seine 120’000 BTC sind über 5 Milliarden Dollar wert.

Das ist nicht überraschend, da der CEO Michael Saylor ein führender BTC-Befürworter ist. Saylor hat enthüllt, dass er etwa 18’000 BTC im Wert von über 800 Millionen Dollar besitzt. Auch er sieht BTC als digitales Gold und als bestes Wertaufbewahrungsmittel an.

Tesla steht auf der Liste an zweiter Stelle. Der Elektroautohersteller besitzt 48’000 BTC mit einer Bewertung von über 2 Milliarden Dollar. Das Unternehmen sagt, dass die Diversifizierung der Grund für seine Krypto-Investitionen ist.

An dritter Stelle folgt Galaxy Digital Holdings mit einer Investition von 16’000 BTC im Wert von etwa 700 Millionen US-Dollar. Auf dem vierten Platz folgt Square Inc. Das Unternehmen, das sich in Block umbenannt hat, hält 8’027 BTC im Wert von fast 340 Mio. $.

Auf den Plätzen fünf bis sieben folgen die Marathon Patent Group, Hut 8 Mining Corp und Coinbase. Marathon Patent verfügt über 4’813 BTC im Wert von etwa 200 Mio. $ an Reserven. Hut 8 seinerseits besitzt 4’727 BTC (197,5 Mio. $), und Coinbase hat 4’483 Münzen (187 Mio. $)

NEXON, Voyager Digital und Riot Blockchain runden die zehn grössten institutionellen Bitcoin-Inhaber ab. Das Trio verfügt über 1’717, 1’249 bzw. 1’175 BTC. Während sich der Besitz von NEXON auf über 71 Millionen Dollar beläuft, beläuft sich der von Voyager Digital auf etwa 52 Millionen Dollar und der von Riot Blockchain auf 49 Millionen Dollar.

