Mikro Kapital Moldova – Die Stärkung von Mikro-Unternehmern in Moldawien

Moldawien, ein kleines Land in Osteuropa zwischen Rumänien und der Ukraine gelegen, hat seit seiner Unabhängigkeit von der Sowjetunion im Jahr 1991 bedeutende wirtschaftliche Transformationen durchgemacht. Das Land erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 33’483 km2 und hat im Januar 2023 eine Bevölkerung von etwa 2,5 Millionen Menschen. Ein entscheidender Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung Moldawiens ist das Wachstum von Mikrokreditinstituten, die wesentliche finanzielle Dienstleistungen für Mikro-Unternehmer und kleine Unternehmen bereitstellen. Unter diesen Institutionen ragt Mikro Kapital als führender Anbieter von Mikrokreditlösungen in Moldawien heraus.

von Sergiu Turcanu, CEO von Mikro Kapital Moldova

Seit 2014 haben bedeutende strukturelle Reformen im Bankensektor Moldawiens, die eng vom Internationalen Währungsfonds (IWF) überwacht und unterstützt wurden, dazu beigetragen, das Vertrauen in die Wirtschaft zu stärken. Wie der IWF Ende 2017 feststellte, waren die Ergebnisse vielversprechend: Das Wirtschaftswachstum hat wieder eingesetzt, die Inflation wurde relativ kontrolliert, der Bankensektor hat Stabilität erreicht, und die externe Position Moldawiens hat sich gestärkt. Obwohl bestimmte Vulnerabilitäten bestehen bleiben, insbesondere in Bezug auf Themen wie Bankenführung, Transparenz und das Engagement im Kampf gegen Korruption, sind dies Bereiche, die der IWF weiterhin anspricht. Die Gesamtumgebung für kleinere Akteure, insbesondere Mikro- und Kleinunternehmen (KMU), steht jedoch kurz vor einem Wendepunkt, an dem die Bedingungen eine verstärkte Unternehmensgründung und Investitionen in inländische Unternehmen begünstigen können.*

Stärkung der Mikro-Unternehmer Moldawiens durch Mikrokredite

Mikrokreditinstitutionen wie Mikro Kapital Moldawien, die seit 2013 aktiv ist, haben einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Transformation Moldawiens geleistet. Diese Organisationen, die sich der Förderung von wirtschaftlichem Wachstum und Ermächtigung verpflichtet fühlen, bieten massgeschneiderte Mikrokreditlösungen für Mikro-Unternehmer an und helfen ihnen, finanzielle Barrieren zu überwinden und zum Wohlstand der Nation beizutragen.

Bevor wir uns mit der Rolle von Mikrokrediten in Moldawien befassen, ist es wichtig, den wirtschaftlichen Kontext zu verstehen, in dem sie tätig sind. Moldawien ist bekannt für sein fruchtbares Land, was die Landwirtschaft zu einem bedeutenden Beitrag zur Wirtschaft des Landes macht. Das Land steht jedoch vor wirtschaftlichen Herausforderungen, darunter hohe Armutsraten und Emigration. Die Notwendigkeit zugänglicher finanzieller Dienstleistungen zur Unterstützung von kleinen Unternehmen und Mikro-Unternehmern ist entscheidend für das Wirtschaftswachstum Moldawiens.

Agro Pension: Eine Erfolgsgeschichte der Mikrofinanzierung

In Moldawien benötigen Unternehmen, insbesondere solche mit authentischen Marken, rechtzeitige und effiziente Unterstützung, um erfolgreich zu sein. Nur 60 Kilometer von Chișinău entfernt, in einer Gegend, die von ausgedehnten Weinbergen geschmückt ist, hatte Valeriu C. die Vision, ein Geschäft im authentischen Stil zu gründen. Authentizität der Marke, gekennzeichnet durch Treue zur Mission und zu den Werten sowie Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit gegenüber dem Publikum und sich selbst, stand im Mittelpunkt seines Unternehmens.

Der Beginn der Pandemie führte Valeriu zu der Erkenntnis, dass moldawischer Wein nicht nur auf ausländischen Märkten, auf denen er ihn verkaufte, sondern auch auf dem heimischen Markt einen Platz hatte. So begann er ein ehrgeiziges Projekt für seine Kellerei: eine Agro Pension, die Besuchern die Möglichkeit bietet, in Geschichte getränkte Weine zu geniessen.

Valeriu, der Besitzer von Domeniile Cainari, betonte die Notwendigkeit der Anpassungsfähigkeit in einem sich ändernden Marktumfeld, sei es durch eine Pandemie oder andere Faktoren. Er erkannte, dass moldawische Verbraucher mehr als nur Produkte suchten; sie verlangten nach einem ganzheitlichen Erlebnis. Diese Erkenntnis beflügelte die Idee, eine Agro Pension zu schaffen. Während der Pandemie gewann ihr interner Agrotourismus an Fahrt und festigte das Konzept der Agro Pension.

Bereits erhebliche Fortschritte wurden bei dem Projekt erzielt, darunter der Bau eines Gästehauses für Touristen, die Bepflanzung mehrerer Hektar Weinberge und der Bau eines Swimmingpools. Um die Fristen seines Projekts einzuhalten, sicherte sich Valeriu einen Geschäftskredit von Mikro Kapital Moldawien und erkannte dabei das Sprichwort an, dass «eine Kelle teuer ist, wenn die Mittagszeit naht». Diese rechtzeitige finanzielle Unterstützung ermöglichte es ihm, finanzielle Bedürfnisse schnell zu adressieren und den ununterbrochenen Fortschritt des Projekts zu gewährleisten.

Jenseits ihrer wirtschaftlichen Bedeutung erstreckt sich die Motivation der Agro Pension auf zukünftige Generationen, da Valeriu sich vorstellt, dass seine Kinder und Enkelkinder zurückkehren, um das Geschäft gemeinsam mit ihm auszubauen.

Letztendlich liegt Valerius Fokus auf der langanhaltenden Wirkung und dem Wert, den Domeniile Cainari für die kommenden Jahrzehnte bringen wird. Er setzt ein Beispiel für andere und hofft, sie dazu zu inspirieren, einen ähnlichen Weg einzuschlagen, und betont die Bedeutung von Unternehmen, die zu Mikro- und Kleinunternehmen stehen, insbesondere in schwierigen Zeiten.

Die Geschichte der Agro Pension ist nur ein Beispiel für die positive Wirkung von Mikrokrediten in Moldawien. Die Mission der Mikrokredite erstreckt sich weit über die Bereitstellung finanzieller Unterstützung hinaus. Sie umfasst die Stärkung von Mikro-Unternehmern, die Armutsbekämpfung und die wirtschaftliche Entwicklung. Mikrokredite haben eine entscheidende Rolle in der Mikrofinanzlandschaft Moldawiens gespielt, indem sie:

Die Finanzierungslücke überbrücken: Kleine Unternehmen in Moldawien haben oft Schwierigkeiten, traditionelle Finanzierungen von Banken aufgrund strenger Anforderungen und Sicherheitsleistungen zu erhalten. Mikrokreditinstitute haben diese Lücke durch flexible und zugängliche Mikrokreditlösungen gefüllt, die auf die einzigartigen Bedürfnisse von Mikro-Unternehmern zugeschnitten sind. Die finanzielle Inklusion fördern: Mikrokreditinstitute arbeiten aktiv daran, die finanzielle Bildung und Inklusion ihrer Kunden zu fördern. Durch die Bereitstellung finanzieller Bildung und Schulungen ermächtigen sie Unternehmer, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, ihre Unternehmen effektiver zu führen und ihr allgemeines finanzielles Wohlergehen zu verbessern. Die Förderung von Unternehmertum: Die Unterstützung durch Mikrokredite hat in Moldawien Unternehmertum und Innovation gefördert. Sie haben Einzelpersonen geholfen, ihre Ideen in blühende Unternehmen umzusetzen, Arbeitsplätze zu schaffen und zum wirtschaftlichen Wachstum des Landes beizutragen. Die Förderung der Widerstandsfähigkeit: Moldawien steht wirtschaftlichen Herausforderungen gegenüber, einschliesslich der Anfälligkeit für externe Schocks. Die Unterstützung durch Mikrokredite hat Mikro-Unternehmern geholfen, widerstandsfähigere Unternehmen aufzubauen, die besser gerüstet sind, um wirtschaftlichen Unsicherheiten zu trotzen.

Der umfassende Ansatz der Mikrokredite zur finanziellen Inklusion und Unterstützung war ein treibender Faktor hinter der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit und Entwicklung Moldawiens, und die Reise Moldawiens zur wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit und Wohlstand setzt sich fort, wobei Mikrokreditinstitute eine entscheidende Rolle in dieser Entwicklung spielen. Indem sie finanzielle Unterstützung, Bildung und Mentorship für Mikro-Unternehmer und kleine Unternehmen bereitstellen, ermächtigen Mikrokredite Einzelpersonen, ihre Träume zu verfolgen, Arbeitsplätze zu schaffen und zum wirtschaftlichen Wachstum des Landes beizutragen.

Da Moldawien weiterhin mit wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert ist, repräsentieren die unermüdlichen Bemühungen von Mikrokreditorganisationen für viele eine Hoffnung. Ihr Engagement für finanzielle Inklusion, Unternehmertum und Armutsbekämpfung dient als Modell für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, nicht nur in Moldawien, sondern auch im weiteren Kontext der Mikrofinanzierung weltweit. Die Arbeit der Mikrokredite veranschaulicht das transformative Potenzial der Mikrofinanzierung beim Aufbau einer besseren Zukunft für Gemeinschaften und Nationen gleichermassen.

In diesem Zusammenhang hat Mikro Kapital Moldawien eine Werbekampagne gestartet, die darauf abzielt, kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen. Was dieses Angebot besonders attraktiv macht, ist der Rabatt von bis zu 5 %, der auf den Zinssatz für drei Arten von Darlehen angewendet wird: Business, Agro und SuperRapid. Das Angebot richtet sich sowohl an neue als auch an bestehende Kunden, die sich entscheiden, ihr finanzielles Portfolio mit einem zusätzlichen Darlehensprodukt zu erweitern. (pd/mc)

*QUELLE: USAID VON DEN AMERIKANISCHEN BÜRGERN – EINE SCHNELLE ÜBERPRÜFUNG DES FINANZSEKTORS VON MOLDAWIEN, Bedingungen, Einschränkungen und Chancen

Über Mikro Kapital Modova

Mikro Kapital Moldawien ist Teil der Mikro Kapital Group, die über ihre luxemburgischen Verbriefungsfonds finanzielle Ressourcen von europäischen institutionellen und privaten Investoren sammelt, indem sie festverzinsliche, festverzinsliche Schuldverschreibungen emittiert, die mit den Risiken im Zusammenhang mit Mikrofinanzierung verbunden sind.