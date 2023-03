Moldawien als attraktive Zielregion für Mikrokredite

Durch Mikrofinanzierungen können Anleger die Entwicklung in Moldawien unterstützen und gleichzeitig eine attraktive Rendite erzielen.

von Sergiu Turcanu, CEO bei Mikro Kapital Moldawien

Moldawien ist ein kleiner osteuropäischer Binnenstaat, der im Süden an Rumänien und im Norden an die Ukraine grenzt. Trotz seiner historischen Schwierigkeiten verfügt die Republik Moldau über eine aufstrebende Wirtschaft mit einem starken, exportorientierten Agrarsektor, der fast 17,7% des BIP ausmacht, und einem zunehmend dynamischen Finanzsektor. 2014 unterzeichnete Moldau ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union, das dem Land den Zugang zum gemeinsamen Markt ermöglicht und seine Kapazitäten für den Export von Agrarprodukten erhöht. In den letzten Jahren hat sich die Mikrofinanzierung als wichtiges Element für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes erwiesen.

Die Mikrofinanzierung bietet Finanzdienstleistungen wie Kredite, Sparkonten und Versicherungen für Menschen, die aufgrund ihres geringen Einkommens von herkömmlichen Finanzdienstleistungen ausgeschlossen sind, an. Sie verschafft Unternehmern Zugang zu Kapital, sodass sie kleine Betriebe gründen, Arbeitsplätze schaffen und ihren Lebensstandard verbessern können. In Moldau hat die Mikrofinanzierung insbesondere ländlichen Gemeinden erfolgreich dabei geholfen, Zugang zu Kapital zu erhalten, um kleine Unternehmen zu gründen oder zu erweitern. Gleichzeitig wurde in den letzten 15 Jahren die extreme Armut in Moldau von 13% auf 3% gesenkt.

Die Mehrheit der Kunden lebt auf dem Land und ist in der Landwirtschaft tätig. Die Mikrokreditinstitute sind besonders aktiv beim Kauf von landwirtschaftlichen Anbauflächen, Gütern und Rohstoffen, Ausrüstungen, Fahrzeugen und Immobilien. Der Hintergrund von Elena Vetrici, der ersten für den Anbau von Goji-Beeren zertifizierten Landwirtin in Moldawien und Inhaberin des Unternehmens «Frigodoragro», verdeutlicht diese Unterstützung der Landwirtschaft. Um ihr Geschäftsfeld zu erweitern, finanzierte Mikro Kapital Moldawien Gefrieranlagen, die es ihr ermöglichen, ihre Exporte in die Europäische Union, aber ab 2022 auch in die Schweiz zu erweitern. Die Darlehen halfen ihr, die Covid-Phase zu überstehen und weiter zu expandieren.

Ein Wachstumspotenzial

Moldawien ist ein Land mit vielen Möglichkeiten für Kleinstkredite: Das Land beherbergt eine grosse Gruppe von Kleinunternehmern, die keinen Zugang zu traditionellen Finanzdienstleistungen haben. Dies bietet Mikrofinanzinstitutionen (MFI) die Möglichkeit, ihre Reichweite zu vergrössern und Finanzdienstleistungen für eine grosse Anzahl von Menschen anzubieten, die derzeit vom Finanzsektor ausgeschlossen sind. So steigt die Nachfrage nach Mikrofinanzprodukten und -dienstleistungen, was Investoren die Möglichkeit bietet, von diesem Wachstum zu profitieren.

Darüber hinaus erkennt die Regierung der Republik Moldau das Potenzial der Mikrofinanzierung zur Förderung des Wirtschaftswachstums an und hat politische Massnahmen zur Unterstützung der Entwicklung des Sektors umgesetzt. Dazu gehört auch die Einrichtung eines Mikrofinanzentwicklungsfonds, der MFIs Geldmittel zur Verfügung stellt, damit sie ihre Geschäftstätigkeit ausweiten und mehr Kunden erreichen können. Schliesslich hat die Regierung einen Regulierungsrahmen geschaffen, der Transparenz, Rechenschaftspflicht und gute Regierungsführung im Mikrofinanzsektor fördert.

Dank dieser Reformen konnte Moldau neben Investitionsprogrammen, die von der Europäischen Union und der Weltbank finanziert wurden, auch ein Hilfsprogramm des Internationalen Währungsfonds in Höhe von 179 Millionen US-Dollar in Anspruch nehmen.

Schliesslich hat die Investition in Mikrofinanzierungen in Moldau auch soziale Auswirkungen, da sie dazu beiträgt, den Lebensstandard von Menschen, die in Armut leben, zu verbessern und das Wirtschaftswachstum in benachteiligten Gemeinden zu fördern. Durch Investitionen in Mikrofinanzierungen können Anleger nicht nur eine attraktive Rendite erzielen, sondern auch zur Entwicklung des Landes und zum Wohlergehen seiner Bürger beitragen. (mc/pg)

MIKRO KAPITAL MANAGEMENT S.A.

Die Gruppe konzentriert sich auf die Vergabe von Mikrokrediten für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen und strebt über EU-regulierte European Medium Term Note Bonds, die in Mikrofinanzierungen in ausgewählten Schwellenländern investieren, ein konstant hohes Einkommen an. Mikrofinanzinvestitionen ermöglichen es, wirtschaftliche und soziale Ziele in Einklang zu bringen und gleichzeitig Erträge zu erwirtschaften, die private Investitionen anziehen. Mikro Kapital ist weltweit in 14 Ländern mit mehreren Unternehmen vor allem im Bereich Mikrofinanz und Impact Finance tätig und verfügt über ein Netzwerk von 243 Büros und über 3.400 Mitarbeitende weltweit (Stand: 30.09.2022).