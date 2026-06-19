Minysa erhält 150’000 CHF von Venture Kick, um die Leistungselektronik neu zu definieren

Das Elektronik-Startup Minysa hat von Venture Kick 150.000 CHF erhalten, um Steuerchips der nächsten Generation für kompaktere, energieeffizientere und zuverlässigere leistungselektronische Systeme zu entwickeln. Die Chips basieren auf Galliumnitrid (GaN) und ermöglichen im Vergleich zu Silizium eine höhere Leistung bei geringerer Wärmeentwicklung.

Zu den ersten Anwendungsbereichen zählen die Raumfahrt und andere Branchen mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen, in denen Effizienz, Strahlungsbeständigkeit und Versorgungssicherheit von entscheidender Bedeutung sind.

Satelliten, Robotik, elektrische Antriebe und andere hochzuverlässige Systeme erfordern immer kompaktere und effizientere Leistungselektronik. Zwar lassen sich mit Galliumnitrid-Bauelementen (GaN) Größe, Wärmeentwicklung und Energieverluste erheblich reduzieren, doch wird ihr Einsatz nach wie vor durch komplexe Steuerungsanforderungen, Zuverlässigkeitsvorgaben und anspruchsvolle Qualifizierungsprozesse eingeschränkt.

Das Deep-Tech-Startup Minysa entwickelt integrierte GaN-Gate-Treiber-Schaltkreise, die Herstellern helfen, GaN-Leistungsbauelemente sicherer, effizienter und kompakter zu steuern. Die Chips des Unternehmens sind darauf ausgelegt, die Komplexität der Integration zu verringern und kleinere, kühlere und zuverlässigere Leistungssysteme für Anwendungen wie die Stromumwandlung in Satelliten, Motorantriebe, Aktuatoren und hochzuverlässige Industrieelektronik zu ermöglichen.

Minysa konzentriert sich zunächst auf den europäischen Markt für Raumfahrt-Leistungselektronik, auf dem Effizienz, Zuverlässigkeit und technologische Souveränität oberste Priorität haben. Das Unternehmen schätzt diesen Markt derzeit auf rund 120 Millionen US-Dollar, mit einem Wachstumspotenzial auf etwa 600 Millionen US-Dollar bis 2035. Es hat bereits eine aktive Pipeline mit Kunden aus den Bereichen Raumfahrt und hochzuverlässige Elektronik aufgebaut, darunter vier Raumfahrtkunden und zwei von der ESA finanzierte Programme, die sich auf maßgeschneiderte Power-Management-Chips für Stromumwandlungssysteme und kompakte Motorantriebe konzentrieren.

Die 150’000 CHF von Venture Kick werden Minysa dabei helfen, die Entwicklung seiner ersten GaN-Gate-Driver-ASICs für die Raumfahrt und andere Anwendungen mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen zu beschleunigen.

Unter der Leitung von Gründer und CEO Salem Abid wird Minysa von einem F&E-Team unterstützt, das zusammen über mehr als 100 Jahre Erfahrung im Bereich der Leistungshalbleiter verfügt und bereits über 80 Patente angemeldet hat.

„Venture Kick war für Minysa eine wichtige Beschleunigungsplattform“, betonte Salem Abid. „Das Programm hat uns geholfen, unseren Markenfokus zu schärfen, unser Geschäftsmodell auf den Prüfstand zu stellen und bei Kunden, Partnern und Investoren Glaubwürdigkeit aufzubauen. Der Gewinn der dritten Phase ist eine starke Bestätigung unseres Ziels, einen Schweizer Referenzanbieter für Halbleiter im Bereich der souveränen Weltraum-Leistungselektronik aufzubauen.“ (Venture Kick/mc/hfu)

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