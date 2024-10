Mirabaud-Gruppe ernennt Lionel Aeschlimann zum Nachfolger von Yves Mirabaud

Genf – Bei der Genfer Privatbankengruppe Mirabaud kommt es zu Veränderungen an der Unternehmensspitze. Der bisherige Senior-Gesellschafter Yves Mirabaud übergibt sein Amt per Anfang 2025 an den Gesellschafter Lionel Aeschlimann.

Aeschlimann gehört laut Mitteilung vom Dienstag bereits seit 2011 als geschäftsführender Gesellschafter zum Teilhaberkollegium und ist gleichzeitig CEO Mirabaud Asset Management.

Yves Mirabaud habe seit 2012 als geschäftsführender Senior-Teilhaber eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung der Gruppe übernommen, heisst es in der Mitteilung. Er wird laut den Angaben auch weiterhin Mitglied des Kollegiums der Teilhaber bleiben.

Neu in das Kollegium einziehen wird Thiago Frazao als geschäftsführender Teilhaber. Frazao ist seit 2011 bei Mirabaud und seit 2019 Equity-Partner. Per Anfang Jahr wird sich das Kollegium der Teilhaber der Mirabaud-Gruppe damit aus Yves Mirabaud, Lionel Aeschlimann, Camille Vial, Nicolas Mirabaud und Thiago Frazao zusammensetzen.

Die Finanzgruppe hat des Weiteren per Anfang Jahr vier neue Equity Partner ernannt: Es handelt sich um Umberto Boccato, Louis Fauchier-Magnan, Julien Meylan und François Leyss. Die vier Führungskräfte erhielten nun die Möglichkeit, in das Kapital von Mirabaud zu investieren, heisst es in der Mitteilung. Boccato wird zudem Aeschlimann als CEO Asset Management ablösen. (awp/mc/pg)