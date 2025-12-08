MK Global Kapital wird per 1. Januar Managementgesellschaft für den Impact-Fonds ALTERNATIVE

Luxemburg – Per 1. Januar 2026 übernimmt MK Global Kapital Sàrl die Rolle der Managementgesellschaft für den Impact-Fonds ALTERNATIVE von Mikro Kapital Management S.A. Dieser Schritt richtet die Fondsstruktur auf die globale Grösse des Fonds aus und unterstützt die weitere internationale Expansion. Seit 2015 sind die verwalteten Vermögenswerte von 4.5 Millionen Euro auf über 550 Millionen Euro gestiegen.

Seit 2015 hat ALTERNATIVE rund 173‘600 Endkreditnehmerinnen und -kreditnehmer in Europa und Zentralasien mit Darlehen und Leasingfinanzierungen unterstützt. Etwa die Hälfte des Portfolios entfällt auf die Landwirtschaft und klimaresiliente Technologien, darunter effiziente Bewässerungssysteme, Erosionsschutzmassnahmen und Solaranlagen. 60 Prozent der Kundinnen und Kunden leben in ländlichen Regionen, 46 Prozent sind Frauen. 44 Prozent der Endkreditnehmerinnen und -kreditnehmer haben erstmals ein Darlehen aufgenommen, 74 Prozent berichten von einem gestiegenen Einkommen.

Einheitlicher Markenauftritt und Kontinuität für Investoren

Ein Grossteil der Portfoliounternehmen in den Zielmärkten wurde bereits im Juli in die Markenfamilien MK Kredit (Kreditvergabe) und MK Leasing (Leasing) überführt. Zusätzlich repräsentieren die Marken Anytime und D-Mobility die Carsharing- und Mobilitätsanbieter im Portfolio. Die Umfirmierung der Managementgesellschaft per 1. Januar vereinheitlicht den Markenauftritt nun auch auf Ebene der Fondsverwaltung.

Für bestehende Anlegerinnen und Anleger im Fonds ALTERNATIVE bleiben Anlageziel, Investmentstrategie und Fondsstruktur unverändert. Die strategische Verantwortung liegt weiterhin beim amtierenden Board of Directors.

Die Umbenennung in MK Global Kapital spiegelt die Expansion des Fonds über seine traditionellen Regionen hinaus wider. Zukünftige Wachstumspläne umfassen insbesondere die Erschliessung von Märkten in Südostasien.

Johannes Feist, bisher CEO der Mikro Kapital Management S.A. und nun CEO von MK Global Kapital, erklärt: «Dieser Schritt ist mehr als ein Namenswechsel; er vollendet unsere strategische Ausrichtung als globale Plattform. Wir schaffen die Voraussetzungen, um unser Modell auf neue Regionen zu übertragen, konkret nach Vietnam. Unser Anspruch bleibt es, institutionelles Kapital und sozialen Impact in Wachstumsmärkten zielgerichtet zu vereinen. Diese Ausrichtung stützt sich auf die langjährige internationale Erfahrung unseres Board of Directors und die Arbeit unserer lokalen Teams, die die Investitionen direkt vor Ort überwachen.» (pd/mc)