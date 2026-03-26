Warteck Invest verbucht 2025 Rekordergebnis

Basel – Die Immobiliengesellschaft Warteck Invest hat im Geschäftsjahr 2025 deutlich mehr Gewinn erwirtschaftet. Das Unternehmen verbuchte das beste Ergebnis seiner Geschichte, sowohl mit als auch ohne Neubewertungseffekt.

Die Mieteinnahmen stiegen um 1,2 Prozent auf 38,0 Millionen Franken, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Auch die Neubewertung der Liegenschaften ist im vergangenen Geschäftsjahr wieder deutlich positiv ausgefallen. Der Marktwert des Immobilienportfolios lag bei 1,06 Milliarden per Ende 2025, was einem Plus von 2,6 Prozent entspricht.

Warteck veräusserte im abgelaufenen Geschäftsjahr zwei Immobilien. Daraus ergab sich ein Gewinn von 1,7 Millionen Franken. Der Reingewinn hat sich auf 44,7 Millionen Franken fast verdoppelt (+94%). Bereinigt um das Neubewertungsergebnis lag der Konzerngewinn bei 26,4 Millionen Franken und damit noch um 20 Prozent höher.

Die Aktionäre sollen nun eine im Vergleich zum Vorjahr um 2 Franken höhere Dividende von 72 Franken pro Aktie erhalten.

Steigerung der Mieterträge

Aufgrund des gesunkenen hypothekarischen Referenzzinssatzes lagen die Mieterträge im Wohnbereich 2025 tiefer als noch im Jahr zuvor, wie es hiess. Diesen Effekt habe Warteck jedoch mit Vermietungserfolgen und der Anpassung von gewerblichen Mietverträgen an die Teuerung kompensieren können.

Der Wegfall der Mieterträge aus den verkauften Liegenschaften soll derweil durch eine Neuakquisition nach Bilanzstichtag kompensiert werden. Die Leerstandsquote lag 2025 den Angaben zufolge bei 2,3 Prozent und damit leicht tiefer als im Vorjahr.

Positiver Ausblick

Aufgrund der unsicheren geopolitischen Lage hält sich das Unternehmen mit konkreten Zielen bedeckt. Wegen eines diversen Portfolios und des zusätzlichen Fokus auf das «sicherere» Geschäft mit Wohnungen könne Warteck auch künftig weiteres Wachstum generieren.

Insgesamt verfüge die Immo-Gesellschaft für die kommenden fünf bis sieben Jahre über eine Pipeline von 16 Projekten. (awp/mc/ps)

Warteck Invest