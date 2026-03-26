BYD lanciert den ATTO 3 EVO in der Schweiz

Zürich – BYD, der weltweit führende Hersteller von New Energy Vehicles (NEVs), lanciert den neuen ATTO 3 EVO in der Schweiz. Nach dem erfolgreichen Europastart im Februar wurde das vollelektrische Familien-SUV am 25. März im Rahmen eines Dynamic Product Launch in Zürich offiziell vorgestellt. Die Ausstattungsvariante Design (RWD) ist für CHF 43’990.- erhältlich, die Ausstattungsvariante Excellence (AWD) für CHF 47’990.-.

Der ATTO 3 EVO überzeugt mit leistungsstarkem Elektromotor, hoher Reichweite, schnellen Ladezeiten sowie einer umfangreichen Serienausstattung und ist in zwei Ausführungen erhältlich. Das Modell richtet sich an Kundinnen und Kunden in der Schweiz, die ein komfortables, hochwertig verarbeitetes und technologisch fortschrittliches SUV für den Alltag suchen.

Neueste e-Platform 3.0 sowie Hinter- und Allradantrieb

Der ATTO 3 EVO nutzt das volle Potenzial der neuesten Generation der von BYD selbst entwickelten e-Platform 3.0 und erzielt damit signifikante technische Fortschritte im Vergleich zu übrigen elektrischen Familienfahrzeugen. Die Hinterachse besteht ausserdem aus einer Fünflenker-Konstruktion, was für höchste Fahrdynamik sorgt. Das Modell ist in zwei Ausführungen erhältlich. Beide verfügen über eine grosse Batteriekapazität von 74,8 kWh sowie über eine schnelle DC-Ladeleistung von bis zu 220 kW. Grundlage dafür ist eine hochmoderne 800-Volt-Elektroarchitektur, die eine Ladung von 10 auf 80 % in nur 25 Minuten ermöglicht.

Die hinterradangetriebene Ausführung Design ist mit einem einzelnen Elektromotor an der Hinterachse ausgestattet, der 313 PS (230 kW) und 380 Nm Drehmoment liefert. Damit beschleunigt der ATTO 3 EVO in 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Er erreicht eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 510 Kilometern.

Die allradgetriebene Ausführung Excellence besitzt einen zusätzlichen Elektromotor an der Vorderachse und kommt so auf eine Leistung von 449 PS (330 kW) sowie 560 Nm Drehmoment. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in nur 3,9 Sekunden. Gleichzeitig bietet auch diese Version eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 470 Kilometern.

Die e-Platform 3.0 nutzt die von BYD entwickelte Blade Battery, die das besonders langlebige und sichere Lithiumeisenphosphat (LFP) als Kathodenmaterial verwendet. Im ATTO 3 EVO – ebenso wie im SEALION 7 und im SEAL – wird diese mithilfe der Cell-to-Body-Technologie verbaut, bei der die Batteriezellen direkt in die Fahrzeugstruktur integriert sind. Das sorgt für eine erhöhte Torsionssteifigkeit sowie für eine effiziente Raumausnutzung, da der Fahrzeugboden des Passagierraums zugleich die Oberseite der Batterie bildet. (pd/mc/pg)