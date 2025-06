UpGrain gewinnt Startfeld Diamant 2025

St.Gallen – Nahrungsmittel aus Nebenströmen der Bierbrauerei: das Appenzeller Startup UpGrain wird in St.Gallen mit dem renommierten Startfeld Diamant 2025 ausgezeichnet. Der Preis der St.Galler Kantonalbank würdigt jährlich herausragende Unternehmen aus der Ostschweiz, die mit Innovationskraft, Unternehmergeist und Zukunftsvision überzeugen.

«Diese Auszeichnung ist eine grosse Ehre für unser Team und beweist, dass unsere Vision von nachhaltigen, zirkulären Lebensmittelsystemen Schule machen wird», sagt Vincent Vida, Gründer von UpGrain. Das Appenzeller Startup hat sich auf die nachhaltige Nutzung von Biertreber spezialisiert – einem bislang wenig genutzten Nebenprodukt der Bierherstellung. Das junge Unternehmen entwickelt daraus nährstoffreiche Zutaten für die Lebensmittelindustrie.

Starke Partnerschaften mit Signalwirkung

Gemeinsam mit der Brauerei Locher hat UpGrain im vergangenen Jahr Europas grösste Food Upcycling Anlage in Betrieb genommen. Die Anlage verarbeitet jährlich rund 25.000 Tonnen Biertreber zu Proteinen und Ballaststoffen für die Lebensmittelindustrie. Diese finden Verwendung als Mehlersatz, zur Texturverbesserung in Backwaren und Fleischersatzprodukten sowie als Grundlage für proteinreiche Snacks und Getränke. Dieser Prozess trägt zur Reduktion von CO₂-Emissionen bei, spart Wasser und verringert den Bedarf an Ackeranbauflächen für traditionelle Proteinquellen wie Weizen oder Soja.

Zukunftsweisende Lebensmittelproduktion aus Appenzell

Bereits im März 2025 wurde UpGrain mit dem Swiss Sustainability Impact Award ausgezeichnet. Mit dem Gewinn des Startfeld Diamanten folgt nun die zweite nationale Auszeichnung innerhalb weniger Monate – ein Beleg für die Relevanz und Tragweite des Appenzeller Startups. «UpGrain hat mit seinem nachhaltigen Innovationsansatz überzeugt. Das Startup ist nicht nur skalierbar, sondern bringt auch langfristig einen echten ökologischen Mehrwert», sagt Bettina Hein Göldi, Jury-Mitglied.

Vincent Vida, Gründer von UpGrain, betont: „Mit dem Startfeld Diamant im Rücken wollen wir unseren Beitrag zur Transformation der Lebensmittelindustrie weiter vorantreiben.“ (pd/mc/pg)