Nathalie Bricker wird stellvertretende CEO von Natixis Investment Managers

Paris – Nathalie Bricker ist zum stellvertretenden Chief Executive Officer von Natixis Investment Managers ernannt worden. Ausserdem wird sie Mitglied des Senior Management Committee der globalen Finanzdienstleistungen der Muttergesellschaft Groupe BPCE.

Bricker begann ihre Karriere 1991 bei KPMG. 1995 wechselte sie zur Caisse des Dépôts als Manager-Facilitator des Buchhaltungsnetzwerks für Kapitalmärkte und Depotbanken. 1998 wurde sie zur Leiterin des zentralen Rechnungswesens befördert. Im Jahr 2000 kam sie zu CDC IXIS als stellvertretende Leiterin der Buchhaltungsabteilung und Leiterin des Sektors Corporate Accounts. Anschliessend wurde sie 2005 zur Head of Accounting Standards and Systems bei Natexis Banques Populaires und 2007 zur Head of Accounting bei Natixis ernannt. Im Jahr 2013 wurde Bricker zur Head of Accounting and Ratios ernannt und ist seit 2016 Mitglied des Executive Committee von Natixis.

Im Jahr 2018 wurde sie zum Chief Financial Officer und zum Mitglied des Senior Management Committee von Natixis ernannt. Seit Juli 2023 ist Nathalie Bricker Global Head of Finance & Strategy bei Natixis Investment Managers, eine Position, die sie auch in ihrer neuen Funktion als stellvertretende CEO ausübt. (mc/pg)

