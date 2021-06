neon erhält Wachstumsfinanzierung und startet Crowdinvestment für Kunden

Zürich – Das Zürcher Fintech neon erhält eine Finanzierung von 7 Mio Franken von seinen bestehenden Investoren. Das Startup mit bereits 70‘000 Kunden sichert so die weitere Produktinnovation und das weitere, nachhaltige Wachstum. Um auch Nutzer am zukünftigen Erfolg teilhaben zu lassen, startet neon im Juni ein Crowdinvesting mit tokenisierten stimmrechtslosen Aktien (Partizipationsscheine).

Ein breites Unterstützerfeld aus den bestehenden Investoren um TX Group, BackBone Ventures, QoQa Services SA, Helvetia Venture Fund, der Innovationsstiftung der Schwyzer Kantonalbank wie auch privaten Investoren hat weitere 7 Mio Franken in neon investiert.

Erstes neon-Crowdinvesting im Juni

neon wird exklusiv neon-Kunden ermöglichen, sich direkt am StartUp zu beteiligen und damit am zukünftigen Erfolg teilzuhaben. Im Juni findet dazu ein Crowdinvesting mit dem Ziel statt, möglichst viele Kunden für eine Beteiligung an neon zu gewinnen. «Wir spüren das Herzblut in unserer Nutzerschaft und haben nach der Finanzierungsrunde zusätzliche 1,5 Mio Franken für eine direkte Beteiligung reserviert», so Yves Collet, CFO von neon. Für die zukünftigen Crowd-Investoren schafft neon neue, tokenisierte stimmrechtslose Aktien (Partizipationsscheine), die in einem persönlichen Wallet gehalten werden. Als Tokenisierungspartner fungiert die Schweizer Digital Asset Spezialistin Sygnum Bank. (mc/pg)

