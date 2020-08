Neon schliesst Finanzierungsrunde über 5 Mio Franken erfolgreich ab

Zürich – Das Fintech-Startup für App-basiertes Banking Neon hat die nächste Finanzierungsrunde in Höhe von über 5 Mio Franken erfolgreich abgeschlossen.

Ein breites Unterstützerfeld aus den bestehenden Investoren Backbone Ventures, TX Group, Innovationsstiftung der Schwyzer Kantonalbank sowie den „Höhle der Löwen“-Investoren Roland Brack und Bettina Hein und die neuen Investoren Helvetia Venture Fund, QoQa Services SA wie auch weitere private Investoren haben die Runde getragen.

Das frische Kapital soll in den Produktausbau und in weiteres Wachstum fliessen. Anfang des Sommers hatte Neon gemeinsam mit Smile, der Schweizer Digitalversicherung von Helvetia, bereits die erste Schweizer „Mobile Bancassurance-Lösung“ lanciert. Von der Zusammenarbeit mit Qoqa erhofft sich die Smartphone-Bank Neon, die mittlerweile über 30’000 Kunden zählt, eine Beschleunigung des Wachstums im E-Commerce-Bereich und in der Romandie generell. (mc/pg)

Neon

