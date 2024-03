neoom RENT erhält Finanzierung in Höhe von 35 Millionen Euro

Freistadt – Das neoom Geschäftsmodell erhält rund 35 Millionen Euro Investition. Zu den Lead-Investoren gehören der Solas Sustainable Energy Fund ICAV («SSEF») und die BAWAG Group. Mit der Finanzierung plant neoom sein Mietkaufangebot für dezentrale Solarspeicherkraftwerke in Deutschland und Österreich weiter auszubauen.

Solas Sustainable Energy Fund ICAV hat einen Rahmenvertrag über 20 Millionen Euro mit neoom Impact Invest als Finanzierungspartner unterzeichnet. Die BAWAG Group ist eine der grössten Bankengruppen Österreichs mit Sitz in Wien und wird sich zunächst auf das Privatkundengeschäft in Österreich konzentrieren. Darüber hinaus wird Solas neoom beim Aufbau des neuen Mietkaufproduktes neoom REENT, des Geschäftskundenbereichs und insbesondere in Deutschland unterstützen. Mit dem Mietkaufprodukt neoom REENT will neoom eine schlüsselfertige Komplettlösung für die Implementierung, Installation und Betriebsführung von dezentralen Solarspeicherkraftwerken anbieten.

Sven Degens, Partner der Solas Capital AG, sagte: «Wir freuen uns, den Aufbau einer soliden und langfristigen Beziehung mit neoom bekannt geben zu können. Während des gesamten Prozesses haben wir die Professionalität von neoom und die Begeisterung des Teams für ihre Mission erlebt. Wir möchten das Wachstum von neoom unterstützen, das die Energiewende vorantreibt und mit jedem Projekt die Treibhausgasemissionen und Energiekosten seiner Kunden senkt. neoom’s Mission ergänzt sich ideal mit unseren Zielen bei Solas Capital.“

Thomas Schevaracz-Helm, Head of SME-Banking der BAWAG GROUP, ergänzt: «Die BAWAG Group ist stolz darauf, die Finanzierung des Impact Invest Geschäftsbereichs von neoom zu unterstützen. Unsere Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement beider Unternehmen, nachhaltige Energieprojekte zu fördern und die Energiewende in Österreich zu beschleunigen. Durch die Bereitstellung von Finanzmitteln ermöglichen wir es neoom, massgeschneiderte Finanzierungslösungen für Privathaushalte anzubieten, die den Umstieg auf dezentrale Energieanlagen erleichtern. Die BAWAG Group unterstützt bereits mehrere innovative und nachhaltige Projekte. Wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser erfolgreichen Partnerschaft und darauf, gemeinsam die Zukunft der Energieversorgung in Österreich maßgeblich mitzugestalten.

Philipp Lobnig, CFO der neoom ag: «Diese Kooperation erweitert nicht nur unsere Möglichkeiten, innovative, voll finanzierte und schlüsselfertige Lösungen für dezentrale Solarkraftwerke anzubieten, sondern stärkt auch unser Engagement für Energieeffizienz und Dekarbonisierung in Deutschland und Österreich“. (neoom/mc/hfu)