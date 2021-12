Neuer CIO bei der Belvédère Asset Management

Glarus – Thomas Heller wird per 1. April 2022 neuer Chief Investment Officer (CIO) und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Belvédère Asset Management AG.

Der 55-jährige Thomas Heller studierte Volkswirtschaft an der Universität Zürich und ist eidg. diplomierter Finanzanalytiker und Vermögensverwalter. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzindustrie und ist als versierter, anerkannter Investmentspezialist mit grosser Expertise in Research und Asset Management bekannt. Derzeit ist er als Leiter Research und Chief Investment Officer bei der Schwyzer Kantonalbank tätig.

«Belvédère ist eine hervorragend positionierte Schweizer Asset Management Boutique. Ich freue mich sehr, die Entwicklung des Unternehmens bald aktiv mitzugestalten und sehe darin eine tolle Chance und Herausforderung», sagt Thomas Heller zu seiner neuen Aufgabe.

Für den Verwaltungsrat ist diese Ernennung ein Glücksfall: «Thomas Heller ist eine erfahrene und etablierte Persönlichkeit mit anerkanntem Leistungsausweis als CIO. Wir sind überzeugt, dass er durch sein umfangreiches Wissen einen grossen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden erzielen wird», so Verwaltungsratspräsident Dr. Florian Marxer.

Neben den beiden bestehenden Mitgliedern der Geschäftsleitung Giorgio Saraco (CEO) und Thomas Fischli (Leiter Kundenbetreuung | stv. CEO) wird mit dem Eintritt von Thomas Heller die Geschäftsleitung (vorbehältlich der Zustimmung der FINMA) erweitert. (Belvédère AM/mc/ps)

Über Belvédère Asset Management AG

Die von der FINMA beaufsichtigte Belvédère Asset Management AG mit Hauptsitz in Glarus und Niederlassungen in Zürich und Pfäffikon SZ bietet ihren privaten und institutionellen Kunden massgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Family Office und Verwaltung von Kunstsammlungen an. Das 2001 gegründete Unternehmen gehört mit mehr als 35 Mitarbeitenden und einem verwalteten Vermögen von über CHF 3.0 Milliarden zu den grossen unabhängigen Vermögensverwaltern der Schweiz.

