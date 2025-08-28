Neuer CoinDesk-Data-Report: Bitget festigt Top-4-Position im Derivatehandel

Bitget behauptet sich mit einem durchschnittlichen monatlichen Derivatevolumen von 673 Mrd. USD im ersten Halbjahr 2025 konstant unter den Top 4 weltweit, während sich der native Token BGB als dritthäufigstes Spot-Asset zum zentralen Handelswert mit einem Volumen auf Sektor-Niveau entwickelt.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

Top-4 bei Derivaten: Ø 673 Mrd. USD Derivatevolumen H1/2025, Marktanteil 12,4 % (H1/2025), kumuliertes Derivatevolumen seit Nov 2023: 11,5 Bio. USD.

Ø 673 Mrd. USD Derivatevolumen H1/2025, Marktanteil 12,4 % (H1/2025), kumuliertes Derivatevolumen seit Nov 2023: 11,5 Bio. USD. Gesamtvolumen: Ø 750 Mrd. USD/Monat, davon rund 90 % Derivate.

Ø 750 Mrd. USD/Monat, davon rund 90 % Derivate. Spot-Dynamik: Onchain-Produkt (April 2025) treibt +32 % MoM; Mai-Peak bei 102,8 Mrd. USD, Spot-Marktanteil 5,2 %.

Onchain-Produkt (April 2025) treibt +32 % MoM; Mai-Peak bei 102,8 Mrd. USD, Spot-Marktanteil 5,2 %. BGB als zentrales Asset: BTC, ETH und BGB machten zusammen 44 % des Spotvolumens aus.

BTC, ETH und BGB machten zusammen 44 % des Spotvolumens aus. Altcoin-Fokus: L1s, Memecoins, CEX-native Token > 75 % des Spotvolumens; Neulisting PI mit 8,6 Mrd. USD.

L1s, Memecoins, CEX-native Token > 75 % des Spotvolumens; Neulisting PI mit 8,6 Mrd. USD. Branchenführende Liquidität: April–Juni 2025 Rang #1 bei ETH- und SOL-Spot-Tiefe, Rang #2 bei BTC.

April–Juni 2025 Rang #1 bei ETH- und SOL-Spot-Tiefe, Rang #2 bei BTC. Open Interest: Platz #3 bei BTC/ETH/SOL/XRP; Platz #1 bei XRP mit 1,2 Mrd. USD.

Platz #3 bei BTC/ETH/SOL/XRP; Platz #1 bei XRP mit 1,2 Mrd. USD. Institutionelle Ströme: 80 % des Spot- und 50 % des Derivatevolumens institutionell; AUM seit Jahresbeginn verdoppelt.

80 % des Spot- und 50 % des Derivatevolumens institutionell; AUM seit Jahresbeginn verdoppelt. Produkt-Roadmap: Neues Liquiditätsanreizprogramm, institutionelle Kredite, Einführung eines einheitlichen Margensystems in Q3.

(Bitget/mc/ps)