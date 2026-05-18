Abraxas steigert 2025 das betriebliche Ergebnis signifikant

St. Gallen – Die IT-Dienstleisterin Abraxas hat ihr operatives Ergebnis 2025 gegenüber dem Vorjahr auf 7.5 Mio. Franken verdoppelt. Abraxas investierte weiter in sichere und souveräne IT-Lösungen und schloss Grossprojekte erfolgreich ab. Das Unternehmen setzte unter anderem die schweizweit modernste Steuerlösung Abraxas TAXA zum Jahreswechsel bei ersten Kunden in Betrieb.

Abraxas verbesserte 2025 die finanziellen Kennzahlen auf breiter Front. Der Dienstleistungsertrag wuchs gegenüber dem Vorjahr deutlich. Konsolidiert betrug dieser im Jahr 2025 228.1 Mio. Franken (Vorjahr: 214.5 Mio. Franken), und das betriebliche Ergebnis verbesserte sich nochmals deutlich um 4.5 Mio. auf 7.5 Mio. Franken. Das Unternehmen steigerte seine Effizienz weiter und schloss im Geschäftsjahr 2025 verschiedene Grossprojekte erfolgreich ab. Dazu zählt unter anderen das mehrjährige Projekt «Digitaler Arbeitsplatz Zürich (DAP ZH)» mit über 10’000 eingerichteten IT-Arbeitsplätzen für die öffentliche Verwaltung des Kantons Zürich.

Zum Jahreswechsel 2025/2026 ging die neue Steuerlösung Abraxas TAXA bei sechs Gemeinden im Kanton Solothurn in Betrieb. Mit dieser Eigenentwicklung setzt Abraxas hinsichtlich einer modernen und innovativen Steuerlösung neue Massstäbe. Dieser Meilenstein steht beispielhaft für die anhaltend überdurchschnittlichen Investitionen des Unternehmens in die Weiterentwicklung von Produkten und IT-Systemen für die öffentliche Hand. Damit trägt Abraxas ihren grossen Teil dazu bei, dass die Vision einer digital souveränen Schweiz konsequent weiterverfolgt werden kann. (pd/mc)